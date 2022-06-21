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俄貨物轉運受限揚言報復立陶宛 歐盟官員籲克制

2022/6/21 20:21（6/21 20:36 更新）
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（中央社倫敦21日綜合外電報導）立陶宛停止讓被歐盟制裁的貨物從俄羅斯本土過境轉運至俄國飛地加里寧格勒，俄國總統蒲亭的重要盟友帕特魯舍夫揚言要讓立陶宛公民感覺到痛，歐盟則呼籲俄國克制行動與發言。

俄國2月24日入侵烏克蘭，使得東西方關係落入半世紀來的低谷。歐盟與北大西洋公約組織（NATO）成員國立陶宛為因應18日起生效的歐盟新制裁，禁止建築原料、金屬、煤炭等特定基本物品，藉由立陶宛境內鐵路進出加里寧格勒州（Kaliningrad）。

俄羅斯外交部今天表示，已就這種「反俄限制」召見歐盟駐莫斯科大使艾德勒（Markus Ederer）；外交部並透過聲明，要求「立即」恢復讓貨物過境至加里寧格勒州，若情勢未改善必將報復。

歐盟發言人史丹諾（Peter Stano）說，歐盟駐莫斯科大使今天呼籲俄國克制「升高情勢的步驟和發言」，同時傳達歐盟就俄國入侵烏克蘭的立場，解釋「立陶宛是在實施歐盟制裁，且未執行封鎖」。

前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）間諜、現任聯邦安全會議（Security Council）秘書長帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）則稱，立陶宛的「敵對」行為顯示俄國不能相信西方。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，帕特魯舍夫說：「俄羅斯肯定會回應這種敵對行為，將以跨部會形式研擬出適當措施，並於近期施行，其後果將對立陶宛人民造成嚴重負面影響。」

加里寧格勒州首府加里寧格勒市舊名柯尼斯堡（Königsberg），曾為東普魯士（East Prussia）首府，1945年4月被蘇聯紅軍從納粹德國手中搶下，二戰後劃歸蘇聯。如今這塊飛地被北約成員國波蘭和立陶宛夾在中間。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110621

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