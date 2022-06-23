抗衡中俄在非洲影響力 加拿大新設盧安達大使館

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（中央社記者程愛芬溫哥華22日專電）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）抵達盧安達（Rwanda）參加大英國協政府領袖會議，宣布將在盧安達開設大使館，以抗衡俄羅斯和中國在非洲不斷擴大的影響力。

加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）強調，盧安達具有戰略意義，她在盧安達首都基加利（Kigali）表示：「我們知道俄羅斯在非洲大陸，我們知道中國也越來越多地出現在非洲大陸。我們不能天真，我們需要確保有外交官在當地，用眼睛和耳朵關注正在發生的事，以確保在盧安達和整個地區發揮積極作用。」

加拿大正在基加利設立大使館，並派駐大使，同時將任命一名新的駐非洲聯盟大使，駐紮在衣索比亞（Ethiopia）首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）。這是疫情爆發以來首次舉行大英國協政府領袖會議，53國領導人將討論非洲糧食和俄烏戰爭問題。上屆會議是2018年舉行。

聯合國4月7日投票通過決議，暫停俄羅斯在聯合國人權理事會的成員資格。當時有58個國家投棄權票，其中29個是大英國協成員。

在非洲有19個大英國協成員國，正面臨著糧食危機，非洲高度依賴著俄羅斯和烏克蘭的糧食出口。

非洲聯盟（African Union）主席、塞內加爾總統薩勒（Macky Sall）5月與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會面時，批評西方制裁俄羅斯影響了糧食流入非洲。

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杜魯道表示，將在大英國協政府領袖會議（Commonwealth Heads of Government Meeting）中與那些對制裁俄羅斯持保留態度的領導人多溝通，使他們了解俄羅斯正試圖破壞世界穩定，是糧食危機的問題製造者。他特別提到印度和南非是「以民主原則、領土和主權完整、人民能夠決定自己未來為榮」的國家，可以此說服它們反對俄羅斯侵略烏克蘭。

目前任職於加拿大全球事務研究所（Canadian Global Affairs Institute）的前外交官羅伯森（Colin Robertson）說，這次會議上有一些領導人缺席，而澳洲新總理尚未在國際舞台站穩腳跟，因此杜魯道可望展現更多國際領導機會。（編輯：韋樞）1110623