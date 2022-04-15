開發中國家不願站隊 西方反俄網破大洞

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，西方領袖尋求建立全球陣線孤立俄國，但從印度、巴西、南非等大國吝於譴責，顯示出於經濟和國家利益，佔全球最多的開發中國家大多不願選邊站。

「華爾街日報」指開發中國家不願加入，使得西方加諸俄羅斯的制裁壓力被削弱，也重現當年冷戰期間許多國家都不想捲入美、蘇對抗的景象。

俄國2月24日入侵烏克蘭後，美國與歐洲等各地盟邦對莫斯科祭出連番經濟制裁，並軍援烏克蘭數十億美元。雖然這讓萎靡已久的西方世界為之重振，但上週聯合國人權理事會表決是否將俄國趕出時，141個成員裡有24個反對，包含印度、巴西、南非、墨西哥、印尼等達58國棄權。

當美歐領袖指控俄國總統蒲亭於烏克蘭犯下戰爭罪時，從墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Lopez Obrador）到印度總理莫迪（Narendra Modi）等一票開發中國家領袖，都不願批評蒲亭。響應對俄制裁者幾全集中於北約國家和像日、韓、澳洲等最親美的盟國。

曾任駐外大使的美國前外交官菲利（John Feeley）說：「這讓拜登政府認識到，我們最親的夥伴與追隨者，只限歐洲與東北亞。」這種分裂無疑為俄國規避西方制裁闢捷徑，還讓莫斯科得以聲稱獲世界各國支持。

與美國有長年安全夥伴關係的沙烏地阿拉伯非但沒譴責俄國侵烏，還拒絕華府增加產量以抑制飆升油價的呼籲；當美國總統拜登上月訪歐團結國際支持烏克蘭之際，金磚五國的中國、巴西、印度、南非大使與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）笑著合照，並開會討論強化互惠合作，沒人為侵烏譴責俄國。

印度在聯合國對譴責俄羅斯投棄權票當天，外長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）說印度的立場並非置身事外，而是為了和平，「印度的外交決策取決國家利益，以自主的觀點、想法為依歸」。印度本月既與英美官員會談，也與俄國談以盧布購買石油，近期另以超優惠的低價買進數百萬桶俄國原油，還考慮追加。

華爾街日報指出，開發中世界對美、俄、中的看法過去20年出現明顯轉變。從軍售委內瑞拉、印度到小麥外銷非洲，莫斯科投入數十億美元拓展貿易與外交軍事紐帶；北京則透過一帶一路為各國造橋鋪路，建水壩、鐵道與民生管線，擴展經濟影響力。

美國的中東軍事盟友埃及，在聯合國既譴責俄國侵烏也批評西方制裁。分析家認為，這反映中東盟邦憂心華府多年的安全保障恐縮水，尋求俄國提供武器避免押寶。

更多開發中國家視俄烏戰爭為歐洲的家務事，有些則不願淪為強權博弈的棋子，就像冷戰期間高達120國參與的不結盟運動，拒當美蘇間夾心餅乾。

前巴西駐美大使赫庫裴洛（Rubens Ricupero）說：「各國間有股這種（分歧對立）情況恐淪永久性的焦慮感，一邊是以美國為首的西方，一邊是中俄。」

在譴責俄國侵烏的投票時，一半非洲國家不是棄權就是缺席；非洲很多國家的執政黨，上世紀在尋求脫離西方殖民母國獨立時獲莫斯科相挺。南非、辛巴威、安哥拉、莫三比克等國的政黨領袖對1960到1980年代，蘇聯顧問、武器與現金如何助他們取得獨立仍記憶猶新。

烏干達執政逾30年的總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）雖是美國重要夥伴，卻也說俄國應被視為東歐的重心。

他的兒子與預定接班人凱內魯加巴（Muhoozi Kainerugaba）中將更直白，推文說「（白人以外）世界絕大多數人，都支持俄國對烏克蘭的立場」。（譯者：陳亦偉）1110415