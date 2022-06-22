對抗制裁 蒲亭推動強化與金磚五國關係

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）由於入侵烏克蘭受到西方規模空前的制裁，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天呼籲加強與金磚五國的關係。

蒲亭透過視訊方式在一場金磚五國商業論壇上說：「我們這些國家的商人被迫在西方合夥人無視市場經濟、自由貿易及私有財產不可侵犯等基本原則的困難條件下，發展他們的生意。」

在金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國和南非，名稱第一個英文字母組成BRICS）虛擬峰會前夕，蒲亭譴責那些「出於政治動機的新制裁不斷實施」，這些制裁與「常識和基本經濟邏輯」互相矛盾。

蒲亭說，俄羅斯「正積極將貿易流通和對外經濟聯繫，轉向可靠的國際夥伴，尤其是金磚五國」。

西方對莫斯科一連串制裁促使蒲亭尋求新的市場並加強與非洲和亞洲國家的聯繫。他表示，「在俄羅斯開設印度連鎖店，增加中國汽車在俄羅斯市場銷售比例」的相關討論，正在進行中。

他說，俄羅斯對中國和印度的石油供應正在增加。農業合作正蓬勃發展，俄羅斯向金磚五國出口肥料也是如此。

蒲亭還說，俄羅斯正與金磚五國合作夥伴開發「替代性國際移轉機制」和一款「國際儲備貨幣」，以減少對美元和歐元的依賴。（譯者：楊明暐/核稿：徐崇哲）