習近平金磚論壇談烏克蘭：犧牲別國安全必陷困境

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（中央社記者張淑伶北京22日電）中國國家主席習近平今天在金磚國家工商論壇開幕式上視訊演講。他提到烏克蘭危機時說：「迷信實力地位，擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，必然會陷入安全困境。」

習近平在演講中，雖然都用團結合作、開放融合等正面語詞表述如何因應時局挑戰，但闡述內容時多以不點名的方式批判美國作為。

據新華社報導，習近平說，當前，世界百年變局和世紀疫情相互交織，各種安全挑戰層出不窮，世界經濟復甦步履維艱，全球發展遭遇嚴重挫折。儘管國際形勢風雲變幻，但開放發展的歷史大勢不會變，攜手合作、共迎挑戰的願望也不會變。

習近平向金磚成員國表示，第一要團結協作，共同維護世界和平穩定。他稱這次烏克蘭危機再次給世人敲響了警鐘：「迷信實力地位，擴張軍事聯盟，以犧牲別國安全謀求自身安全，必然會陷入安全困境。」

第二是要守望相助，共同促進全球可持續發展。他說，再過兩天，中方將主辦「全球發展高層對話會」，共商全球發展大計。

第三是要同舟共濟，共同實現合作共贏。習近平意有所指表示，當前，一些重要產業鏈、供應鏈遭到人為干擾，全球通貨膨脹居高不下；制裁是「回旋鏢」、「雙刃劍」，把世界經濟政治化、工具化、武器化，「利用國際金融貨幣體系的主導地位肆意制裁，終將損人害己，使世界人民遭殃」。

第四是要包容並蓄，共同擴大開放融合。他說，經濟全球化一段時間以來遭遇「逆風逆流」；一些國家想實行「脫鉤斷鏈」，構築「小院高牆」，「開歷史倒車，企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路」。

習近平還在演講中為自己備受爭議的防疫政策辯護。

他說，中國築牢疫情防控屏障，鞏固疫情防控成果，最大程度保護人民生命健康，也最大程度穩住了經濟社會發展基本盤。中國將加大宏觀政策調節力度，採取更加有效的舉措，努力實現全年經濟社會發展目標，最大程度減少疫情影響。

習近平還說，下半年將召開中國共產黨第20次全國代表大會（中共20大），描繪下一個階段中國發展藍圖。中國將繼續提高對外開放水平，建設更高水平開放型經濟新體制，持續打造市場化、法治化、國際化營商環境。他歡迎大家在中國投資興業。

金磚國家工商論壇22日在北京以線上線下結合方式舉行。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、印度總理莫迪（Narendra Modi）出席論壇開幕式並致辭。（編輯：楊昇儒）1110622