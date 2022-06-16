楊潔篪籲金磚國家 為動盪國際情勢注入穩定性

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（中央社記者沈朋達台北16日電）中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪昨天在金磚國家高級代表會議，呼籲金磚國家要為動盪的國際形勢注入更多穩定性和正能量。會議也同意加強反恐及網路安全合作。

新華社報導，楊潔篪15日在北京以視訊方式主持第12次金磚國家安全事務高級代表會議，南非、巴西、俄羅斯和印度的代表都出席會議。

楊潔篪在會中說，金磚國家始終秉持開放、包容、合作和共贏的精神，維護廣大開發中國家的共同利益。他說，要遵照5國領導人的政治指引，為即將舉行的金磚國家領導人第14次會晤做好準備。

楊潔篪又表示，金磚國家要順應時代潮流，因應時代變局，為動盪的國際形勢注入更多穩定性和正能量。要踐行真正的多邊主義，實現共同安全。要統籌傳統和非傳統威脅，實現綜合安全。要倡導同舟共濟，實現合作安全；要統籌安全和發展，實現永續的安全。

這場會議也審議了反恐和網路安全工作組工作。

報導稱，會議一致同意共同推動國際反恐和網路安全合作的相關計畫，維護聯合國在全球反恐的中心協調作用；呼籲建立更包容、有代表性和民主的全球網路治理體系。

中國國家主席習近平5月在金磚國家外長會晤的開幕式上說，金磚五國應加強政治互信和安全合作，反對霸權主義和強權政治，並抵制冷戰思維和集團對抗。（編輯：楊昇儒）1110616