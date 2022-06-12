美中防長交鋒 分析：地緣政治對立加大雙方歧見深

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（中央社記者侯姿瑩新加坡12日專電）美、中防長分別在「香格里拉對話」發表演講，相互交鋒。專家、學者分析，顯示雙方在地緣政治的對立性加大，區域觀點有很深的分歧；同時，台海情勢也格外受到國際關注。

為期3天的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議今天落幕，包括美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、中國國防部長魏鳳和都親自與會。奧斯汀與魏鳳和也在場邊舉行雙邊會，這是美國總統拜登（Joe Biden）上台以來，兩人首次面對面會議。

●台海局勢受矚

近來美中關係緊繃，雙方在多項議題上針鋒相對，包括台灣及南海議題。這也是今年「香格里拉對話」會議討論的熱門議題，台海局勢更是各國媒體採訪的重點之一，記者工作室經常可聽到「台灣」這個關鍵字。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎在場邊接受中央社記者採訪時說，今年會議上，台灣被提到的次數比往年多，不只是美、中，還包括與美國關係較為接近的日本、澳洲也提到台海局勢，希望兩岸關係維持穩定。

他觀察，甚至印尼、馬來西亞等可能不是美國盟友的國家也紛紛表達對台海局勢的關注，希望區域不要出現不穩定局勢。疫情、俄烏戰事等事件對全球造成嚴重衝擊，這些國家已承受很大的經濟壓力，因此不希望再承受更多負擔。

●美中防長演講交鋒 對立明顯加劇

奧斯汀昨天在大會演講指出中國威脅區域穩定的種種舉措，包括共機擾台及在南海軍事擴張。他強調，美國將持續履行台灣關係法承諾，助台維持足夠自我防衛能力，堅持兩岸分歧務必以和平方式解決的原則。

魏鳳和今天演講則反批美國打台灣牌，還稱「有些域外國家」插手南海問題，導致南海不平靜。

對此，新加坡南洋理工大學國際關係學院副教授李明江分析，美中雙方在台海、南海問題上針鋒相對，更廣泛來看，在整個地區安全情勢上，雙方間的對立「是明顯加劇」。

他觀察，奧斯汀演講強調美國主導的印太戰略，包括「四方安全對話」（Quad）、美英澳建立的防衛聯盟AUKUS，都顯示美國正在加大力道推進印太戰略，「這是針對中國」。魏鳳和則在演講中，反駁美國的區域安全措施。

他指出，在整個地區的地緣政治及安全上，顯然美中之間的對立性正在加大，雙方分歧越來越大。

前美國國防部官員唐安竹（Drew Thompson）表示，從美、中防長演講中看到雙方有很大的分歧。中國的觀點是美國及其盟友聯手創造「具有敵意的」環境，俄羅斯入侵烏克蘭讓情況更糟；反之，美國認為中國對台灣及以規則為基礎的秩序造成威脅。

現為新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深訪問研究員的唐安竹指出，美中尋求維持關係穩定，避免衝突及對抗，但雙方區域願景、價值觀有很大不同，「可能會、也可能不會衍生衝突」。

●美中防長雙邊會 有助降低風險

在美中競爭加劇之際，奧斯汀與魏鳳和這次雙邊會是否有助緩和雙邊關係？唐安竹認為，這場會議並不是為了解決雙方分歧，但確實有助維持關係穩定，提供降低風險的機會。不過，美中戰略上的分歧並未因此減少，歧見仍深。

赴星出席「香格里拉對話」的中華民國高等政策研究協會秘書長楊念祖受訪時說，美中需要戰略溝通，避免形成誤會，但分歧還在，「這是無法解決的」。

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李明江也說，基本上中美矛盾沒有得到緩解，分歧也未縮小，這次「香格里拉對話」看到的是雙方戰略競爭關係更加凸顯。

儘管如此，他指出，這次美中防長對話仍有「積極意義」，第一，雙方都不希望出現「完全對抗」的關係。其次，從會後披露的訊息看出，雙方都有意願在危機管控方面繼續努力，這點很重要，因為中、美在亞太地區出現「意想不到」衝突的可能性始終存在。（編輯：林憬屏）1110612

「香格里拉對話」10日至12日在新加坡舉行，前國防部長楊念祖出席。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月12日

美、中防長分別在「香格里拉對話」發表演講，相互交鋒，前美國國防部官員唐安竹12日受訪表示，雙方區域願景、價值觀有很大的不同。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年6月12日