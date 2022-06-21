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糧價飆首當其衝 澤倫斯基：非洲成俄烏戰爭人質

2022/6/21 17:14
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（中央社奈洛比20日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄烏戰爭導致非洲大陸糧價飆漲，非洲成為這場戰爭的「人質」。

路透社報導，俄烏戰爭導致穀物、食用油、燃料和肥料價格飆升，非洲國家在這場仍在升溫的危機中飽受衝擊。

俄羅斯和烏克蘭占全球小麥供應量近1/3，俄羅斯也是全球重要的化肥出口國，烏克蘭則是玉米和葵花籽油的主要出口國。

澤倫斯基在對非洲聯盟（African Union）大會主席團的視訊演說中表示，非洲在不是自己造成的局面下身不由己。

他說：「我在緊急狀態下對你們發表演說，亦即在我們國家發生戰爭的時候、在整個世界都處於緊急狀況的時候，非洲被對烏克蘭發動戰爭的人挾持、成為人質。」

「這場戰爭對你們和你們的國家來說似乎很遙遠。但災難性的食品價格上漲已影響數以百萬計的非洲家庭。」

莫斯科否認刻意阻止烏克蘭糧食出口的指控，並表示全球糧食和燃料價格上漲，原因是西方對俄羅斯實施制裁。

6月初，西非國家塞內加爾總統薩爾（Macky Sall）表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）告訴他，已準備好讓烏克蘭糧食出口，以緩解對非洲衝擊尤甚的全球糧食危機。

在澤倫斯基發表演說後，同時也是非盟主席的薩爾在推特發文說，非洲大陸持續承諾尊重國際法、和平解決衝突與自由貿易。（譯者：陳怡君/核稿：楊昭彥）1110621

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