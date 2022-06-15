芬蘭：北約峰會前無共識 入會案恐陷僵局

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（中央社斯德哥爾摩14日綜合外電報導）芬蘭總理馬林今天表示，如果在6月北約峰會舉行前不能與目前阻礙他們申請入會的土耳其達成共識，芬蘭和瑞典加入北約可能會停滯不前。

俄羅斯入侵烏克蘭後，芬蘭及瑞典這兩個北歐國家扭轉數十年來軍事不結盟的立場，在5月申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

然而，任何國家申請加入成員都必須得到北約所有30個成員國一致同意，土耳其已經在申請過程阻撓他們的加入。

馬林（Sanna Marin）提及定於6月28日在馬德里舉行的北約峰會時說：「我認為在現階段向前發展非常重要。如果我們不在馬德里（峰會）前解決這些問題，局勢就有停滯的風險。」

馬林在訪問瑞典時告訴媒體：「我們不知道會停滯多久，但可能會停滯一段時間。」

土耳其指控芬蘭和瑞典為非法的庫德工人黨（PKK）提供安全的避風港，庫德工人黨被土耳其及其西方盟友列為「恐怖」組織。

馬林強調，他們嚴肅看待土耳其的疑慮，並希望解決這些問題，「如果存在一些誤解，就修正這些誤解」。

馬林在和瑞典總理聯合舉行的記者會上說：「當然我們正在非常認真地處理所有的問題並舉行會談，但我認為，土耳其也有責任在現階段找出解決方案。」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）13日訪問瑞典時說，北約正積極地努力，以「儘快」化解土耳其的疑慮。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1110615