芬蘭瑞典北約入會案大轉彎 美：未對土耳其讓步

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（中央社馬德里28日綜合外電報導）美國今天表示，美方沒有為了爭取土耳其不再反對芬蘭、瑞典加入北大西洋公約組織（NATO），而在西班牙馬德里召開的北約峰會首日對土方做出任何讓步。

法新社報導，美方匿名高階行政官員表示，「土方沒有要求美國做出特定的讓步」，同時指土耳其的決定對北約團結是「一劑有力的強心針」。

土耳其是重要北約成員國，有著戰略敏感的地理位置，但與歐洲夥伴和美國這個北約軍事主力時常關係緊張。

一項美國提供土耳其先進F-35匿蹤戰機的計畫，在土國購買俄羅斯S-400防空飛彈系統後破局，其中癥結在於華府視S-400防空飛彈系統有可能威脅到F-35計畫。

土耳其接著安排購買新的F-16戰機並對現有同型飛機機隊進行升級。然而，這項交易同樣遭擱置。外界臆測，土耳其透過牽制芬蘭、瑞典的北約入會申請，作為讓美國讓步的手段。

不過，這名美國官員說：「美國沒有做出任何與此事有直接關聯之舉。」這位官員表示，「土耳其沒有向美國提出任何與這起協議相關的要求。這完全是土耳其、芬蘭、瑞典3國之間的協議。美國不是其中的一部分。」

路透社報導，土耳其、芬蘭、瑞典達成共識來保護彼此安全後，土方終於不再反對兩國加入北約，終結數星期以來考驗盟國對俄羅斯侵烏團結的政治戲碼。

三方在北約於馬德里峰會之前進行4小時長談，取得這項突破，化解尷尬僵局，讓30國領袖齊聚一堂可以達到展現抗俄決心的目標。在以美國為首的北約眼中，俄國如今不只是可能的敵人，而是直接的安全威脅。

土耳其的這項決定，意味著芬蘭、瑞典可以繼續兩國在核武北約的入會申請。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說，北約30國領袖現將正式邀請芬蘭和瑞典加入這個軍事聯盟。

然而，就算提出正式邀請，北約30國領袖的決定還是必須獲得國會批准，前前後後可能要長達1年的時間。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1110629