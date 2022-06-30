北約峰會新戰略概念首提中國 中國外交部：反對

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（中央社台北30日電）北大西洋公約組織（NATO）峰會新戰略概念首次提及中國帶來的挑戰，對於中國在國防建設、經濟政策、技術發展等領域多加指責。中國外交部回應，中方對此嚴重關切、堅決反對。

中國外交部30日下午舉行例行記者會，外交部發言人趙立堅於會上作上述表示。

據澎湃新聞報導，記者提問，29日北約馬德里峰會提出新戰略概念，首次提及中國，強調中國對北約的價值觀、利益和安全造成挑戰，且對中國在國防建設、經濟政策、技術發展等領域多加指責，同時表示要保持對中國建設性的接觸。峰會還首次邀請日本、韓國等亞太國家領導人參與，請問中方對此評論。

趙立堅表示，北約所謂的新戰略概念，罔顧事實、顛倒黑白，頑固堅持對中國系統性挑戰的錯誤定位、抹黑中國對外政策，對於中國正常的軍事發展和國防政策說三道四，鼓動對抗對立，充滿冷戰思維和意識形態偏見。中方對此嚴重關切、堅決反對。

趙立堅指出，中國從來沒有侵略過任何國家，從來不搞代理人戰爭，也不參加或者組建任何軍事集團。堅持走和平發展道路，推動構建人類命運共同體，推進高品質共建一帶一路，提出並踐行全球發展及安全倡議，為國際社會解決和平發展等重大問題提供了大量公共產品。

趙立堅抨擊，北約才是世界和平穩定的系統性挑戰。北約宣稱自己是區域性、防禦性組織，實際上卻不斷地突破地域和領域，到處發動戰爭，殺害無辜平民，北約雙手沾滿了世界人民的鮮血。

他說，中國人民不會忘記23年前以美國為首的北約轟炸中國使館的罪行，現在北約又把觸角伸向亞太，妄圖輸出冷戰思維，複製陣營對抗。亞太是和平穩定的高地，合作發展的熱土，任何損害本地區和平穩定，破壞本地區團結合作的行徑，都將遭到中國人民和亞太國家人民的共同反對，注定不會得逞。

趙立堅強調，渲染炒作所謂中國威脅完全是徒勞的，北約應該立即停止針對中方的無端指責和挑釁言論，放棄冷戰思維、零和博奕的過時理念，放棄迷信軍事武力，謀求絕對安全的錯誤做法，放棄搞亂歐洲、搞亂亞太的危險行徑，「他們應該做的是為歐洲和世界安全穩定做些好事」。

對於韓國、日本、澳洲、紐西蘭等亞太國家領導人出席北約峰會。趙立堅說，韓國、日本同為亞洲重要國家，與中國互為重要合作夥伴，擁有廣泛共同利益，中方願同有關方面共同努力，推動雙邊關係向前發展，共同致力於維護和促進亞洲的和平穩定與發展。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110630