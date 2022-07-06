台新金李鎮宇：全球通膨已到頂 下半年有機會回落

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（中央社記者謝方娪台北6日電）俄烏戰爭推升通膨，台新金首席經濟學家李鎮宇今天表示，停滯性通膨目前是一隻腳伸出來、主要落在歐洲，不過尚未到真正出現停滯性通膨的地步；且他估計目前通膨已到頂，再往上走空間有限，下半年有機會回落。

主計總處今天公布6月消費者物價指數（CPI）年增率3.59%，外食費也飆升到6.38%，兩者都創下166個月、近14年新高；主計總處預估，外食費高點可能在第3季。

李鎮宇今天出席北威論壇「停滯性通膨的可能性與傷害」時談到，先前預估在沒有戰爭發生的前提下，停滯性通膨僅會是「幽靈」，在上半年吵得沸沸揚揚、但不會落地，沒想到人算不如天算，今年2月俄羅斯打入烏克蘭，讓各界對停滯性通膨看法作出調整。

停滯性通膨意指經濟供給面受衝擊，經濟成長停滯與通膨同時存在。李鎮宇指出，現在停滯性通膨已有一隻腳伸出來，且這隻腳主要落在歐洲，不過歐洲雖已有一點出現停滯性通膨的味道，還沒到真正發生的地步。

為壓抑通膨，各國央行已陸續採取升息應對，李鎮宇說，美國聯準會（Fed）大幅升息抗通膨，後續經濟勢必會放緩，雖然預計美股及台股修正至第3季有機會落底，但並非第4季就會一飛沖天，要以時間換取空間。

李鎮宇也認為，通膨已差不多到頂，要往上走空間有限，通膨率下半年有機會回落，但在俄烏戰爭達到協議前回落幅度不高。他並研判，俄烏戰爭有機會在今年第3季季底先暫時告一段落，分出短線勝負。（編輯：楊蘭軒）1110706