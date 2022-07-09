中國6月CPI年增2.5% 創近2年新高

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（中央社記者吳柏緯上海9日電）中國6月消費者物價指數（CPI）年增2.5%，創下2020年8月以來新高，略高於事前市場預估平均值2.4%。分析指，年增幅擴大的原因是去年基期較低所致。

根據中國國家統計局公布數據顯示，6月消費者物價指數（CPI）年增2.5%，較上月增加0.4個百分點；生產者物價指數（PPI）年增6.1%，漲幅較5月下降0.3個百分點，連續8個月下降。

統計局分析，CPI上漲2.5%，漲幅比5月擴大0.4個百分點，主要是去年基期較低所致。據過去的資料顯示，年增2.5%，創下2020年8月以來新高。

根據統計數字，整體食品價格上漲2.9%，漲幅比5月擴大0.6個百分點，影響CPI上漲約0.51個百分點。

進一步分析各類食品，糧食、食用植物油、雞蛋和蔬菜價格漲幅在3.2%到6.6%之間。水果價格上漲19.0%，豬肉價格下降6.0%。

非食品價格上漲2.5%，漲幅比5月擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約2.01個百分點。

在非食品類別中，汽油和柴油價格分別上漲33.4%和36.3%，機票價格上漲28.1%，漲幅均擴大；教育服務和醫療服務價格分別上漲2.5%和0.9%，漲幅與5月相同。（編輯：周慧盈）1110709