中國2天3次出手穩豬價 分析：避免通膨情緒蔓延

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（中央社記者吳柏緯上海6日電）近期中國的豬價水漲船高，發改委2天內3度出手穩豬價。市場分析認為，豬價在消費者物價指數（CPI）的權重較高，官方接連發聲意在穩定CPI，避免通膨情緒在市場蔓延。

近期中國生豬價格快速上漲，國家發展改革委員會在4日時舉行會議，邀集相關企業商討，並指示落實保供穩價工作。接著於5日，一日2次發布消息，要求適時投放儲備、保障市場平穩運行。

市場認為發改委2天內3度出手的目的明確，維持CPI緩和上升，消除市場對於通膨的擔憂情緒。

據第一財經、證券日報報導，豬肉價格向來在中國的CPI中所佔的權重較高，今年第1季時豬肉產能過高，造成豬肉價格低迷，CPI成長幅度偏低，然而從4月下旬以來，豬價持續回升。4月、5月時CPI的年增幅度同為2.1%，連續兩個月處於2%以上。

中國國家統計局即將於9日發佈6月的CPI數據，多家市場分析機構預測，在豬價與疫情後的消費復甦帶動下，CPI的年增幅將會來到2.3%到2.4%左右。

報導引述東方金誠研究發展部高級分析師馮琳分析，豬肉偏向剛性需求，豬肉價格漲幅過大將加速整體CPI上漲，進而推升中國國內通膨壓力。發改委出手調控豬價，目的在於打擊非理性行為，釋放「抑制豬價過快上漲」、「維護生豬市場平穩運行」的信號，預計後期豬價漲勢可能趨緩。

植信投資首席經濟學家連平在報導中推測，「豬油共振」造成階段性波動，推升CPI年增幅度，然而在相關政策執行的背景之下，下半年的CPI將保持溫和成長。

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發改委發言人孟瑋日前表示，中國的糧油肉蛋奶果蔬等重要民生商品生產穩定、供應充足，加上各地物流堵點、卡點疏導得力，跨區調運能力明顯增強，穩定居民消費價格具有堅實基礎，CPI將繼續運行在合理區間，能夠完成全年3%左右的預期目標。

根據中國國務院總理李克強今年3月發布政府工作報告，全年經濟成長率目標訂在5.5%左右，全年CPI年成長目標在3%左右。（編輯：周慧盈）1110706