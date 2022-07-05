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漲電價衝擊產業？經部：台灣電價仍全球數一數二低

2022/7/5 19:31（7/5 19:34 更新）
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7月起電價平均調漲8.4%，外界憂恐衝擊產業，經濟部發布新聞稿澄清，調漲後台灣電價仍是全球數一數二低，台灣產業可維持相對競爭優勢。（中央社檔案照片）
7月起電價平均調漲8.4%，外界憂恐衝擊產業，經濟部發布新聞稿澄清，調漲後台灣電價仍是全球數一數二低，台灣產業可維持相對競爭優勢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鄭鴻達台北5日電）7月起電價平均調漲8.4%，外界憂恐衝擊產業，經濟部發布新聞稿澄清，上市櫃公司去年稅後盈餘達到新台幣4兆元，此次調整影響約僅290億元，電價調整是全球共同課題，且調漲後台灣電價仍是全球數一數二低，台灣產業可維持相對競爭優勢。

經濟部今天發布新聞稿指出，近期全球經濟受到俄烏戰爭持續、全球通膨壓力升高及主要國家加速升息等因素影響，下半年全球經濟情勢確有各項變數待持續觀察因應。

對於7月1日起調漲電價後，是否會衝擊產業營運或股市波動？經濟部表示，上市櫃公司去年稅後盈餘達到新台幣4兆元，此次調整影響約僅290億元。

經濟部重申，電價調整是全球共同課題，相對競爭對手國電價漲勢不低於台灣，且調漲後台灣電價仍是全球數一數二低，台灣產業仍可維持相對競爭優勢。

經濟部指出，觀察今年5月外銷訂單，台灣供應鏈已擺脫中國防疫封控措施的短期干擾，再創下歷年同月新高，達到554億美元，揮別4月負成長陰霾，重新翻紅回到正成長。

不僅如此，台灣的5月出口值，同樣創下歷年單月次高，達420億美元，創下連續23個月正成長。

經濟部表示，去年台灣民間投資首度突破4兆元，投資率達26.93%，創21年來最高，預估今年可再破5兆元；此外，台灣半導體產業領先全球，在車用晶片、AI、5G等新興科技應用及數位轉型趨勢下，可支撐台灣經濟穩定向上發展。

經濟部說明，近期台股波動，主要還是受到國際大環境不確定性影響，多變的國際政經情勢雖是變數，但經濟部會與台灣產業共同合作，審慎因應變數，穩健向前發展。（編輯：潘羿菁）1110705

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