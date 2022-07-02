土耳其通膨屢創新高 政府2度升基本工資緩衝擊

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土耳其通膨年增率已達到執政黨正義發展黨（AKP）2002年上台以來的最高峰，重挫民眾購買力。圖為伊斯坦堡歐洲區一處購物街，攝於4月27日。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年7月2日

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（中央社記者鍾佑貞台北2日電）土耳其通膨率持續刷新紀錄，總統艾爾段昨天宣布將基本工資提高30%，以緩解生活成本飆高帶來的衝擊。這是土耳其1年內第二度大幅提高基本工資。

繼1月將基本工資調升50%至4250里拉後，艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）昨天於伊斯坦堡演說時表示，已經決定將基本工資提高30%至5500里拉（約330美元），以保護家庭免受通貨膨脹飆升影響，7月1日生效。

根據土耳其社會安全機構（The Social Security Institution）數據，土國人口約8400萬人，逾4成勞工領基本工資。

官方數據指出，土耳其6月通膨率為73.5%，創24年來新高。土耳其高度依賴進口能源及原物料，購買力下降更加劇通膨。土耳其政府表示，通膨率將隨新經濟計畫緩解，這項計畫將以低利率促進生產及出口，創造經常帳盈餘。艾爾段近日也指出，預計通膨將在明年2月至3月降至「適當」水準。

路透社昨天報導，經濟學家示警，大幅提升大部分人薪資遏止通膨，應也要搭配升息或其他限制支出措施。但艾爾段拒接受傳統經濟論述，確信高利率將導致價格上漲。

英國「金融時報」（Financial Times）另引述分析人士指出，基本工資調升，適用於營建、飯店及零售等產業的數百萬名勞工，預計會對所有產業的薪資產生連鎖反應，這將使通膨惡化。

經濟學家繆倫切奇（Haluk Bürümcekçi）表示，在未來6個月內，基本工資漲30%可能會使通膨率增加約 6 個百分點。在野黨指出，許多人認為通膨率實際高於國家統計局數據，調升工資不足以保護家庭免受通膨影響。共和人民黨（CHP）議員厄茲寇奇 （Engin Özkoç）就推文寫道，「在艾爾段遏止通膨前，加薪並無用處」。

土耳其聯合工會曾參與調薪相關討論，工會秘書長厄加特（Nazmi Irgat）當時建議將基本工資調升至6400里拉左右，四口之家才能越過「飢餓及貧窮線」。

土耳其總統及國會大選2023年舉行，近期民調結果顯示，艾爾段支持率已從逾50%降至30%以下。（編輯：高照芬）1110702