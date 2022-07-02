更多編輯台推薦新聞：
太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量
科技

太空人易骨質疏鬆 數月任務流失數十年骨量

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別
國際

同志非西方進口 印尼武吉士族有5種性別

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
全球通膨挑戰
首頁 / 國際

土耳其通膨屢創新高 政府2度升基本工資緩衝擊

2022/7/2 15:05（7/2 15:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
土耳其通膨年增率已達到執政黨正義發展黨（AKP）2002年上台以來的最高峰，重挫民眾購買力。圖為伊斯坦堡歐洲區一處購物街，攝於4月27日。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年7月2日
土耳其通膨年增率已達到執政黨正義發展黨（AKP）2002年上台以來的最高峰，重挫民眾購買力。圖為伊斯坦堡歐洲區一處購物街，攝於4月27日。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年7月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞台北2日電）土耳其通膨率持續刷新紀錄，總統艾爾段昨天宣布將基本工資提高30%，以緩解生活成本飆高帶來的衝擊。這是土耳其1年內第二度大幅提高基本工資。

繼1月將基本工資調升50%至4250里拉後，艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）昨天於伊斯坦堡演說時表示，已經決定將基本工資提高30%至5500里拉（約330美元），以保護家庭免受通貨膨脹飆升影響，7月1日生效。

根據土耳其社會安全機構（The Social Security Institution）數據，土國人口約8400萬人，逾4成勞工領基本工資。

官方數據指出，土耳其6月通膨率為73.5%，創24年來新高。土耳其高度依賴進口能源及原物料，購買力下降更加劇通膨。土耳其政府表示，通膨率將隨新經濟計畫緩解，這項計畫將以低利率促進生產及出口，創造經常帳盈餘。艾爾段近日也指出，預計通膨將在明年2月至3月降至「適當」水準。

路透社昨天報導，經濟學家示警，大幅提升大部分人薪資遏止通膨，應也要搭配升息或其他限制支出措施。但艾爾段拒接受傳統經濟論述，確信高利率將導致價格上漲。

英國「金融時報」（Financial Times）另引述分析人士指出，基本工資調升，適用於營建、飯店及零售等產業的數百萬名勞工，預計會對所有產業的薪資產生連鎖反應，這將使通膨惡化。

經濟學家繆倫切奇（Haluk Bürümcekçi）表示，在未來6個月內，基本工資漲30%可能會使通膨率增加約 6 個百分點。在野黨指出，許多人認為通膨率實際高於國家統計局數據，調升工資不足以保護家庭免受通膨影響。共和人民黨（CHP）議員厄茲寇奇 （Engin Özkoç）就推文寫道，「在艾爾段遏止通膨前，加薪並無用處」。

土耳其聯合工會曾參與調薪相關討論，工會秘書長厄加特（Nazmi Irgat）當時建議將基本工資調升至6400里拉左右，四口之家才能越過「飢餓及貧窮線」。

土耳其總統及國會大選2023年舉行，近期民調結果顯示，艾爾段支持率已從逾50%降至30%以下。（編輯：高照芬）1110702

延伸閱讀
升息抗通膨？對實體經濟影響一次看土耳其里拉貶值、市場鬧紙荒 紙本書成為即將消失奢侈品艾爾段宣布將角逐連任土耳其總統 稱選舉不會提前土耳其為何不再反對芬蘭瑞典入北約？ 艾爾段取外交勝利拚大選
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
歐元區6月通膨率8.6% 再創新高