外資調節金融股 今年累計賣超台股近9700億

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）台股今天重挫363點收在13985點，三大法人賣超新台幣116億元，塑化和ETF成為三大法人調節標的，外資賣超前10名以金融股為主；外資今年累計賣超近9700億元。

法人指出，投資人信心低迷，加上新台幣續貶，股匯雙殺，國際股市未回穩前，不排除台股持續探底。

台股加權指數今天收在13985.51點，大跌363.69點，跌幅2.53%，成交值新台幣2466.99億元，加計盤後2472.93億元。

在台指期淨部位，三大法人淨空單減少2120口至1萬1558口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少5767口至8594口。

三大法人自營商賣超32.61億元，投信買超0.2億元，外資及陸資賣超84.25億元，合計賣超116.66億元。

根據統計，6月單月外資賣超金額達2203億元，上半年累計賣超9425億元；7月迄今4個交易日，外資共賣超近266億元，今年外資累計賣超達9677億元。

觀察外資法人今天賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，群創、聯電、華航、元大金、玉山金、中鋼、國泰永續高股息ETF、國泰金、中信金、華通，是外資今天賣超前10大標的，分別遭賣超約3.75萬張、2.74萬張、1.67萬張、1.59萬張、1.49萬張、1.45萬張、1.37萬張、1.33萬張、1.19萬張、1.1萬張。

外資今天也賣超南亞9831張、賣超台塑4265張。

相較之下，外資今天買超前5大個股包括宏達電、長榮航、統一、中華電、智原，其中買超宏達電1.16萬張；外資今天也買超台積電1722張，連續2個交易日買超。

觀察投信法人，定穎、台塑、中砂、順德、旺宏、南亞成為前6大賣超個股，各約4601張、3682張、3404張、3270張、2904張、2117張。

自營商（自行買賣加上避險）賣超國泰永續高股息約3.57萬張，也大賣元大高股息ETF約2.83萬張，賣超開發金2.18萬張。

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期貨法人指出，台股今天以長黑K摜破萬四支撐，而KD與MACD等技術指標持續死亡交叉向下，投資人信心低迷，加上新台幣持續貶值，呈現股匯雙殺，在國際股市未回穩前，不排除台股持續探底。

證券法人表示，近期台股連續遭外資調節，電子權值和中小型股持續探底，7月迄今台股下跌840點，近5個交易日指數下跌1254點，6月迄今台股累計大跌2822點。大盤連日下挫，融資餘額已降到1900億元偏低水位，按照歷史經驗評估短線低點有機會成形，醞釀跌深反彈契機，不過在翻揚之前，盤勢仍可能大幅震盪。（編輯：楊蘭軒）1110706