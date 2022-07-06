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股匯雙挫 新台幣收29.81元近2個月低點

2022/7/6 18:38（7/6 18:46 更新）
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新台幣兌美元6日收盤收29.810元，貶4.5分，貶破29.8元關卡，來到近2個月新低。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北6日電）台股大跌失守「萬四」，加上美元指數走強，新台幣難擋貶勢，新台幣兌美元今天收盤收29.810元，貶4.5分，貶破29.8元關卡，來到近2個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額14.105億美元。

台股今天開低走低，台積電等電子權值股翻黑，IC設計和記憶體族群跌深，加上金融股探底、塑化股重挫，台股終場大跌363.69點，收在13985.51點，失守「萬四」，創19個月來波段低點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超116.66億元。

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外匯交易員表示，外資今天仍偏向匯出，不過也有廠商進場拋補，美元指數升破106，亞洲貨幣難擋貶勢，新台幣今天也偏弱整理，貶破29.8元關卡；新台幣兌美元今天開盤價為29.810元，最高29.800元、最低29.830元，最後收29.81元，貶4.5分。

外匯交易員表示，經濟衰退陰影籠罩，市場也在等待Fed即將公布的6月會議紀錄，如果外資持續提款匯出，新台幣短期恐持續偏弱整理，不排除可能向30元關卡靠攏。（編輯：林淑媛）1110706

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