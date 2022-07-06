台股失守萬四 法人：止跌須視美科技股及匯率兩指標

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）塑化重挫，電子、金融、航運探底，台股今天大跌363點失守萬四，收在13985點。分析師指出，經濟衰退疑慮加深，加上美元指數創高、亞幣競貶，外資加速在台股提款，法人停損賣壓沉重。

投資人關注台股何時止跌回穩，分析師指出，可留意美國科技股反彈走勢與新台幣匯率兩項指標。若美科技股反彈2天至3天、且新台幣匯率守住30元，台股指數有機會回穩。

台股今天開低走低，台積電等電子權值股翻黑，IC設計和記憶體族群跌深，加上金融股探底、塑化股重挫，大盤摜破14300點和14200點整數關卡，14100點也告棄守，午盤過後反覆測底，終場台股失守萬四大關，創2020年12月上旬以來低點。

台股今天收在13985.51點，大跌363.69點，跌幅2.53%，成交值來到新台幣2467億元，加計盤後2489.58億元。三大法人自營商賣超32.61億元，投信買超0.2億元，外資及陸資賣超84.25億元，合計賣超116.66億元。

電子股下跌2.38%，金融股下挫2.79%，航運股下跌2.26%，塑化股重挫6.75%。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪表示，台股今天重挫，主要是近日法人停損賣壓大，市場擔憂全球經濟出現衰退，與全球經濟連動性高的產業別包括航運、半導體、塑化等族群跌深。

台股跌跌不休，看不到底部，林漢偉分析，美元指數近期創20年來新高，造成亞洲主要貨幣匯率競貶，外資加速在台股提款，使得外資持股倉位高的個股，賣壓沉重。

觀察美國重要經濟數據動向，本週美國將公布ISM（Institute for Supply Management）非製造業指數、6月非農就業報告，7月13日將公布6月消費者物價指數（CPI），牽動7月27日美國聯準會（Fed）利率決策會議升息腳步。

展望台股後市，林漢偉指出，回穩跡象可觀察2大指標，首先是美股近日科技股跌勢趨緩，市場分析美國聯準會下半年升息腳步放緩，若美科技股再反彈2天至3天，台股電子族群有機會回穩。

另外林漢偉表示，需觀察美元指數與新台幣匯率走勢，若新台幣匯率守住30元，外資宣洩賣壓減緩，有助台股指數回穩。（編輯：趙蔚蘭）1110706