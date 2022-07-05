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台股6月重摔 外資持有新台幣資產縮水近3兆元

2022/7/5 19:34（7/5 20:51 更新）
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台股6月重挫1982.04點。（中央社檔案照片）
台股6月重挫1982.04點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇思云台北5日電）央行今天公布6月外匯存底為5489.63億美元，月增1.09億美元；不過，台股6月重挫1982.04點，也讓外資持有新台幣資產月減997億美元，換算新台幣約2.97兆元，持有新台幣資產來到5293億美元，創20個月低點。

台灣6月外匯存底僅月增1.09億美元，來到5489.63億美元。央行外匯局局長蔡烱民表示，主要有2個原因，一是外匯存底投資運用收益，二是主要貨幣對美元的匯率變動。6月美元指數上揚3.05%，主要貨幣兌美元雖呈現貶值，不過央行也有孳息入帳，因此整體外匯存底小幅增加。

不過，6月台股單月重摔1982.04點，也影響外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計5293億美元，月減997億美元，金額為2020年11月以來低點，約當外匯存底從5月的115%下降到96%，占比為2020年7月以來低點。

蔡烱民解釋，比例下降主要反映的是市價因素，台股6月跌幅較多，因此讓外資持有股票市場相對變小。根據央行統計，是考慮本金加上盈餘匯出部分，外資6月是匯出51.89億美元，但已經比前幾個月來得少。

6月新台幣單月貶幅達2.2%，媒體關注央行進場調節有無影響外匯存底。蔡烱民表示，6月波動較大的時候，央行有進場調節，不過買、賣匯相抵後，調節金額不大，對外匯存底金額影響小。

與主要國家外匯存底金額相比，中國外匯存底高達3.1兆美元、穩居冠軍，日本1.2兆美元居次，瑞士9647億美元、排名第3，台灣續居第4，第5名則是印度。（編輯：潘羿菁）1110705

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