富邦投顧：台股第3季有望中級反彈 策略選股不選市

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富邦投顧董事長蕭乾祥4日在富邦財經趨勢論壇指出，下半年股市成長動能減速，回歸價值型投資，台股指數區間估落在14500點至17000點，第3季有望出現像樣中級反彈。（富邦金控提供）中央社記者謝方娪傳真 111年7月4日

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（中央社記者謝方娪台北4日電）台股持續回檔，富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台股本益比已落在12倍以下歷史低檔區，價值投資已經顯現，14500點以下都是可逢低布局的價值區間，展望後市，第3季有機會出現像樣中級反彈，下半年指數高點上看萬七。

蕭乾祥今天在富邦財經趨勢論壇指出，今年市場面臨3項調整，包含經濟成長趨緩、全球供應鏈重組導致通膨壓力及量化寬鬆退場的資金緊縮等，今年2月俄烏戰爭加劇3項調整對市場影響，全球金融市場原本多頭環境明顯變化。

蕭乾祥說，企業陸續調降今、明2年的獲利成長預期，市場對股市評價同樣轉趨保守，下半年股市投資將從前2年追捧成長股、題材股的樂觀激情，回歸價值優先的審慎投資策略。

他說，雖然台灣經濟成長率今年受到俄烏戰爭、上海封城等不利因素影響，表現明顯低於去年，但估計景氣在第2季落底，下半年在疫情逐漸解封及進入傳統出口旺季帶動下，經濟有機會逐漸回溫。

近日台股大幅修正，蕭乾祥分析，台股本益比已落在12倍以下的歷史低檔區，台股價值投資已經顯現，若指數回到14500點以下，無論從企業獲利、市場本益比及本淨比角度都是可逢低布局的價值區間，不建議再殺低。

整體而言，雖然今年上市企業獲利成長趨緩加上美國聯準會縮表使市場降溫，富邦投顧預估台股今年下半年本淨比區間將落在1.7至2倍之間，換算台股加權指數點位將落在14500點至17000點。

不過蕭乾祥強調，未來投資基本上「選股不選市」，以電子產業為例，即使大盤往上走，終端需求下緣產業可能有整體庫存必須做調整或出現衰退等情況，必須留意各產業不同發展狀態。

選股方向上，蕭乾祥持續看好碳中和的電動車及綠能、儲能族群，另半導體產業雖然成長趨緩，但在先進製程及功率半導體部分前景仍舊看好，在傳產績優指標股及金融產業的銀行類股，今年獲利表現也可望穩定成長。

至於台股落底訊號何時浮現，蕭乾祥表示有3項指標可判斷，第一項指標是融資減幅大於大盤跌幅；第二是日週KD值出現低檔鈍化、強勁反彈；第三是市場加速趕底過程，和季線、年線乖離率過大。富邦投顧預期，第3季出現「像樣中級反彈」機會高，且有機會反彈2000點以上。（編輯：潘羿菁）1110704