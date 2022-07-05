台股上沖下洗 法人：半導體利空台積電恐再破底

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（中央社記者吳家豪台北5日電）台股今天盤中高低點震盪達387點，終場上漲132.14點，收在14349.2點，台積電盤中股價433元續創波段新低。法人表示，市場對台積電看法極度悲觀，在半導體利空尚未消除前，台積電股價即使短線反彈，後續仍可能再破底。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪指出，台股今天開盤上揚，是因為市場預期今晚美股會出現反彈，尤其費城半導體指數上週五跌深，反彈走勢應該會更強勁。不過受限於市場信心疲弱，台股開高走低翻黑，終場回升。

雖然政府先前喊話不排除進場護盤，但蔡明翰表示，實際上有很多程序要做，今天股市由政府低接的機率不高，尤其國安基金的動作可能沒那麼快。

蔡明翰認為，即使今晚美股半導體族群跌深反彈，但高通膨、美國聯準會資金緊縮等中長線主要利空幾乎沒有消散，空頭格局仍存在，可觀察美國科技類股表現當作領先指標。

權值股方面，蔡明翰說，台積電股價短線再下探機率較低，但長線看法保守，有可能再破底。目前台積電股價距離年線負乖離超過20%，為2008年以來、近14年新高水準，代表市場對台積電看法極度悲觀，雖容易醞釀短線強勢反彈，但半導體主要利空還沒消化，即使台積電股價反彈，後續仍有破底可能。

他也提到，美國預計13日公布6月消費者物價指數（CPI），在接下來近2週空窗期，台股仍有反彈機會，尤其這幾天籌碼面的融資浮額清洗得非常乾淨，反彈空間和力道不見得小，但也不容易帶動整體股市回升。

關於大盤指數走勢，蔡明翰觀察近期殺盤2大重心為半導體和航運股，儘管這2大族群上半年表現優異、獲利創高，但下半年如果經濟反轉也可能大幅影響營運，導致近期股價重挫。由於航運股往往隨著大盤波動出現更大的漲跌幅，與基本面關聯不高，未來大盤行情應該看半導體類股走勢。（編輯：楊凱翔）1110705