台積電回神、航運甩尾 台股震盪收漲132點
2022/7/5 14:03
（中央社記者吳家豪台北5日電）台股今天早盤一度強彈270點、突破14400點，而後隨台積電破底走弱，指數翻黑回測14100點關卡，盤中高低點震盪達387點，下半場台積電回神、航運股拉尾盤，指數終場上漲132.14點，收在14349.2點。
台股今天成交值來到新台幣2572.58億元，電子股漲1.16%，成交比重逾57%；金融股漲1.21%、航運股漲3.93%、鋼鐵股漲1.9%。
晶圓代工廠龍頭台積電盤中股價一度翻黑跌至433元，續寫波段新低，午盤重回平盤之上，收在446元，漲幅1.36%。鴻海漲2.5%，收102.5元，聯電漲1.97%，收38.9元。
航運族群下半場表現強勢，貨櫃股長榮午盤後股價一度衝上90.5元，終場收在87.7元，勁揚6.3%；陽明（2609）收82.1元，漲幅近5%。
太陽能族群也吸引買盤進場，元晶收漲停34.9元，茂迪上漲6.9%、收31元，聯合再生漲4.07%、收23元。
富邦投顧指出，台股與年線乖離拉大、融資續減，可持續觀察台股止跌反彈訊號，例如政府基金進場、權值股回穩等，預期台股中期將維持震盪修正格局。（編輯：張均懋）1110705
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台股開高震盪 收漲132.14點