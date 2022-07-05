台股第3季展望 渣打：留意台積電接單、科技業庫存

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（中央社記者張璦台北5日電）全球資本市場動盪，渣打銀行指出，Fed第3季底可能換檔步入緩升息，屆時市場情緒有望回穩；台股第3季須留意科技產業庫存週期是否進入修正階段，投資人可關注台積電下週法說會釋放的接單情況。

渣打國際商業銀行今天舉辦2022年第3季投資展望記者會，渣打銀行指出，下半年全球通膨回落的速度仍不會太快，預期美國聯準會（Fed）第3季仍將保持激進姿態，導致市場焦點逐漸轉向經濟衰退。

不過，渣打銀行表示，在歷經上半年大幅修正後，金融市場的評價面吸引力逐步顯現，投資布局無須太過悲觀，多元資產收益的投資策略仍大有可為；價值股與高評等債可望重獲青睞，供需失衡導致油價持續上探，黃金則預期在未來12個月有機會挑戰1965美元，美元受到利差與避險需求推升，可望延續短多格局。

美股方面，渣打銀行指出，根據過往經驗，上半年面臨資金退潮，下半年可能有企業下修盈餘干擾，美股可能還有5%到10%修正可能性；不過，市場已在消化景氣衰退利空，較大衝擊將發生於第3季，聯準會利率政策若在第3季底、9月之後換檔步入緩升息，市場情緒就有望回穩。

台股近期落入震盪修正格局，渣打銀行表示，台股從今年6月開始隨費城半導體指數下跌，主軸是台積電走勢出現明顯下行；儘管台積電前一次法說會對前景展望依舊相當樂觀，比如高階運算、車用電子需求仍在，然而，投資人第3季須留意科技業庫存週期是否進入修正階段。

渣打銀行指出，近期台積電客戶超微（AMD）及輝達（NVIDIA）開始放慢拉貨速度，可能導致原先預估的稼動率下滑，市場也會擔憂抽單情況，下週台積電法說會將釋放出客戶訂單訊號，到時候才能判斷這波由台積電引領的台股跌勢，是修正開始抑或市場提前過度反映。

不過，渣打銀行認為，股市仍存在下行風險，主要是終端需求趨緩，庫存修正週期，短則1季，長則可持續至下半年，基本面惡化之下，市場反彈波動可能屬於技術性反彈，投資人須謹慎進行部位調節。（編輯：楊凱翔）1110705