台股賣壓稍緩嘗試止穩 法人：短線技術指標偏空

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（中央社記者吳家豪台北5日電）週一是美國國慶日，美股休市；歐洲投資人暫時恢復部分樂觀情緒，帶動歐股普遍收漲。法人表示，台股下跌量縮，賣壓稍緩，嘗試止穩，但技術指標短線趨勢偏空。

歐股倫敦FTSE 100指數今天上漲64.00點或0.89%，收7232.65點；法蘭克福DAX 30指數小跌39.65點或0.31%，收12773.38點；巴黎CAC 40指數小漲23.59點或0.40%，收5954.65點。

台股4日開盤震盪，多空對戰，指數盤中遊走在平盤上下，尾盤收低，終場下跌126.02點，收在14217.06點，暫守14200點關卡；晶圓代工廠台積電疲軟，股價下跌13.5元，跌幅2.98%，收440元，再度下探波段低點。

產業訊息部分，電子權值股鴻海自結6月合併營收新台幣5261.96億元，月增2.33%，年增31.02%，創歷年同期新高；第2季自結營收1兆5104億元，季增7.26%，年增11.3%，也創歷年同期新高。鴻海對第3季展望審慎樂觀，若與去年同期相比可望顯著成長，仍須密切觀察通貨膨脹的後續發展。

電子零組件廠商信邦自結6月合併營收25.55億元，月增2.47%，年增17.21%；續創歷史新高。

法人表示，台股盤勢續跌，但跌幅收斂，嘗試止穩，目前各期均線空頭排列，上逢5日線14813點及10日線15117點反壓，日KD指標於超賣區續弱，代表短線趨勢偏空。（編輯：張均懋）1110705