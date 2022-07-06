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祥碩股價跌破1000元大關 台股千金股剩4檔

2022/7/6 14:58
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（中央社記者張建中新竹6日電）隨著矽力-KY因股票面額變更進行換發股票作業，舊股票今天起停止交易，祥碩股價跌破新台幣1000元大關，台股千金股僅剩4檔。

矽力-KY股票面額將自每股10元，變更為2.5元，因應換發股票作業，矽力-KY舊股票於7月6日至7月12日停止交易，新股票預計7月13日上市買賣，流通在外股數將自9502萬2705股，增為3億8009萬820股。

以矽力-KY 5日收盤價2485元推估，矽力-KY新股票上市交易參考價將降至621元左右，將拱手讓出台股股王寶座。

大立光及信驊早盤股價拉鋸，展開股王爭霸戰，隨著大盤震盪走低，大立光及信驊股價同步走跌，大立光終場收在1710元，下跌45元，跌幅2.56%，信驊收在1610元，下跌90元，跌幅5.29%，由大立光登上股王寶座。

其餘千元高價股股價也紛紛走跌，旭隼收在1415元，下跌30元，跌幅2.07%；譜瑞-KY收在1050元，下跌50元，跌幅4.54%。祥碩股價跌破1000元大關，收在985元，下跌60元，跌幅5.74%。台股千金股僅剩4檔。（編輯：郭無患）1110706

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