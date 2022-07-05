信驊6月營收5.05億元創新高 第2季同締新猷

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）伺服器管理晶片廠信驊自結6月合併營收新台幣5.05億元，創歷史單月新高，主要是伺服器晶片營收大幅增加。信驊第2季自結營收14.25億元，也創單季新高。

信驊今天下午公告6月合併營收5.05億元，較5月4.66億元增加8.54%，比去年同期3.29億元大增53.67%，創歷史單月新高。信驊指出，6月營收大幅年增50%以上，主要是伺服器晶片營收較去年同期成長。

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信驊第2季自結合併營收14.25億元，較第1季11.51億元成長23.8%，續創單季新高；累計今年前6月信驊自結營收25.77億元，較去年同期16.67億元大增54.58%，也創同期新高。

本土法人分析，美系伺服器平台大廠Eagle Stream和另一美系伺服器平台Genoa量產時間並未延遲，預估仍是今年第4季放量；美系雲端大廠訂單並未下修，信驊今年仍可受惠雲端客戶出貨量成長；中國大陸雲端客戶占信驊遠端伺服器管理晶片（BMC）業績比重僅5%，中國大陸客戶下修出貨量對信驊影響小。（編輯：楊蘭軒）1110705