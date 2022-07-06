塑化重挫電金探底 台股大跌363點萬四失守

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）塑化股重挫6.75%，電子和金融跌深探底，台股終場跌破萬四大關，收在13985.51點，創19個月來波段低點，大跌363.69點。法人表示，台股融資減肥幅度大於指數跌幅，籌碼大幅換手，短線震盪格局，個股表現優於指數表現。

美股4大指數漲跌互見，台股今天開低走低，台積電盤中轉弱，鴻海、聯發科、台達電、聯電、日月光投控等電子權值股翻黑，IC設計和記憶體族群跌深，加上金融股探底、塑化股重挫，大盤聯袂失守14300點和14200點整數關卡，14100點也不保，午盤過後反覆探底，終場台股失守萬四大關，創2020年12月上旬以來低點。

終場台股收在13985.51點，大跌363.69點，跌幅2.53%，成交值來到新台幣2467億元，電子股下跌2.38%，金融股大跌2.79%，航運股下挫2.26%，塑化股重挫6.75%。

今天電子股成交值約1476億元，占大盤單日成交值比重約59.8%，航運股成交值273億元，占比約11%。根據統計，今天上市櫃個股跌停家數來到18家。

晶圓代工龍頭台積電持續弱勢，終場收在435.5元，跌10.5元，跌幅2.35%，市值來到11.29兆元，市值蒸發2723億元。

聯發科下跌1.63%，終場收在605元，鴻海收在100.5元，下跌1.95%。聯電終場收在37.15元，跌4.5%，日月光投控收在73.1元，下跌2.27%，台達電收210.5元，跌4.54%。

塑化股今天成為重災區，南亞終場重挫8.34%，收在67元，台塑大跌7.45%，收在87元，台化收在71.2元，下跌2.2%，台塑化收在90.3元，下跌3.22%。

航運股今天也無法倖免，其中貨櫃三雄長榮翻黑終場收85.8元，下跌2.17%，萬海收113.5元，下跌2.16%，陽明收80.3元，下跌2.19%；航空雙雄也受累，長榮航收31.6元，下跌2.17%，華航收22.35元，小跌0.67%。

金控股探底，其中富邦金收在58.2元，下跌3.48%，國泰金收44.95元，下跌3.85%，中信金收23.5元，下跌3.29%。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，美股不穩，台股再下探低點，不過，就技術面及籌碼面分析，台股經過6月大幅修正後，融資餘額大幅減少，累計今年以來，台股指數下跌16%，同期間上市融資餘額減碼25.8%，融資減肥幅度大於指數跌幅，籌碼大幅換手，台股後市仍有機會反彈，短線震盪格局，個股表現優於指數表現。

觀察總體經濟情勢，魏永祥分析，近期油價、金屬、黃小玉等原物料下跌，有利6月美國消費者物價指數（CPI）走勢放緩，此外，中國刺激經濟政策出台、備貨效應有利下半年基本面回溫，總經趨勢朝正面發展。

魏永祥表示，後續經濟關注焦點在於，6月美國CPI數據是否下滑，這將牽動美國聯準會（Fed）升息動向；另外，俄羅斯與烏克蘭戰事演變後續效應，以及上海解封後供應鏈恢復狀況、今年企業獲利是否下修等因素。（編輯：張均懋）1110706