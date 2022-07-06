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南亞除息7.5元 開盤股價承壓陷入貼息

2022/7/6 09:31
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（中央社記者賴言曦台北6日電）台塑四寶之一的南亞塑膠今天除息，開盤參考價新台幣73.10元，開盤後股價走跌，最低至68.5元，跌幅超過6%，陷入貼息。

南亞2021年每股稅後盈餘（EPS）10.25元，每股配發7.5元現金股利，總金額約594.81億元，預計8月9日發放。

至於昨天除息的台塑，開盤後股價持續賣壓籠罩，盤中跌幅超過2%，最低一度至90.5元，仍呈現貼息走勢。

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產業訊息方面，台塑四寶預計11日下午公告今年6月及第2季業績並說明展望。

展望南亞後市，董事長吳嘉昭曾表示，上海及鄰近地區解封後，上半年應仍可達到原訂業績目標。未來南亞還會投入台灣樹林二期ABF載板及中國大陸惠州廠區的銅箔等重要擴建；2021年完成的投資項目及已立案進行的擴建案，合計總投資金額約711.5億元，年產值676.5億元，帶動業績持續成長。（編輯：張均懋）1110706

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