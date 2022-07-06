台積電ADR破底 早盤一度跌4元市值滑落至11.46兆

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（中央社記者張建中新竹6日電）台積電美國存託憑證（ADR）持續破底，早盤股價走勢震盪，一度達新台幣442元，下跌4元，市值縮水1037億元。

美股漲跌互見，道瓊工業指數下跌129.44點，跌幅0.42%；那斯達克指數表現相對強勢，上揚194.4點，漲幅1.75%；費城半導體指數上漲19.186點，漲幅0.78%。

台積電ADR盤中最低達73.74美元，續創波段新低，終場收在76.11美元，下跌0.89美元，跌幅1.16%，市值滑落至3947.33億美元，居全球第13位。以台積電5日收盤價新台幣446元計，台積電ADR溢價約1.58%。

台積電今天股價跳空開低，達442元，下跌4元，市值縮水1037億元，滑落至11.46兆元，隨後低接買盤湧入，推升股價一度由黑翻紅，達447.5元，上漲1.5元，不過賣壓依然沉重，股價又跌落平盤之下。

受高通膨及升息影響，包括電腦及手機等市場需求趨緩，不僅面板驅動IC廠奇景光電調降第2季營運目標，預期季營收恐將季減22%至27%，美國記憶體廠美光（Micron）也保守預期會計年度第4季營收可能滑落到68億至76億美元，季減約16%。

隨著產業景氣雜音增多，台積電即將於7月14日登場的法人說明會備受矚目，市場關注台積電對終端市場需求及供應鏈庫存的看法，以及台積電明、後年營運展望，和先進製程進展、資本支出等。（編輯：趙蔚蘭）1110706