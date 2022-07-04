台積電法說會7/14登場 分析師關注明後年營收成長

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（中央社記者張建中新竹4日電）晶圓代工廠台積電將於14日召開法人說明會，半導體產業分析師陸行之今天在社群媒體發文指出4項投資人擔心的問題，包括明年、後年營收成長及資本支出等。

陸行之發文表示，台積電即使加速被外資「賤賣」，還是不宣布短期營收增長趨勢改變，以及資本開支大增，在產能利用率下滑後，對獲利率的風險。

他認為，台積電3奈米製程今年下半年量產，是一大敗筆，比起7奈米推進至5奈米的時程間隔多延遲半年，讓水果（市場認為是指蘋果）無法在9月要推出的新手機採用。

陸行之表示，如果增強版3奈米（N3E）才是2023年貢獻台積電營收的主力製程，表示N3E對5奈米量產時程間隔比5奈米對7奈米足足多了至少1年，難怪2奈米要被推遲到2025年下半年才能量產出貨，給了競爭者1年的喘息空間。

台積電將於14日登場的法說會，陸行之指出4項投資人擔心的問題；第1是2023年及2024年營收增長是否會低於之前提供年複合成長率15%至20%的長期增長趨勢目標。

如果目標沒變，台積電是否考量客戶的庫存反向減少及全球通膨、股市崩跌對科技產品及半導體需求的重大影響，而不是靠著客戶可延遲及取消的在手訂單來擴產。

第2是台積電對重大客戶延遲或取消長約訂單是否有處罰或分攤損失機制。第3是12吋先進製程、12吋成熟製程、8吋特殊製程產能利用率要下滑到多少，台積電才會考量將資本開支踩煞車。第4是產能利用率下滑對毛利率的影響情況。（編輯：郭無患）1110704