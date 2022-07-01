更多編輯台推薦新聞：
繼奈良美智後 東奧會徽藝術家野老朝雄7月來台策展
文化

繼奈良美智後 東奧會徽藝術家野老朝雄7月來台策展

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

台科大與中央社簽合作意向書 強化大學社會責任
生活

台科大與中央社簽合作意向書 強化大學社會責任

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣超額死亡世界第2低 僅次於紐西蘭
首頁 / 產經
台股
首頁 / 產經

台股進入熊市 沈榮津：國安基金必要時進場穩定股市

2022/7/1 16:20（7/1 16:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股1日上演恐慌性殺盤，台積電持續破底，終場重挫482.65點，收在14343.08點，續創2020年12月底以來波段低點。中央社記者謝佳璋攝 111年7月1日
台股1日上演恐慌性殺盤，台積電持續破底，終場重挫482.65點，收在14343.08點，續創2020年12月底以來波段低點。中央社記者謝佳璋攝 111年7月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達、張璦台北1日電）台股遇恐慌性賣壓，行政院副院長沈榮津今天信心喊話，台灣基本面良好，呼籲投資人要對台灣經濟以及台股有信心，國安基金必要時將研議穩定股市措施；經濟部長王美花也說，台灣產業備受國際關注，政府會持續做好經濟產業工作。

沈榮津、王美花今天出席財政部舉辦的「民間參與公共建設招商大會暨卓越獎頒獎典禮」。

近期台股陷入「熊市」氣氛，沈榮津致詞時強調，台灣經濟表現從各項指標來看，在亞洲甚至全球的水準之上，經濟成長率、進出口表現和失業率等，都比他國穩健，雖然近期全球股市下跌，台灣也不例外，但是台灣經濟基本面好，呼籲所有投資人對台灣經濟與台股要有信心。

沈榮津表示，投資人不需要因擔心害怕而大量拋售股票，反而可以利用機會，選擇優良股進場，政府各部門也會緊盯整體金融市場動態，國安基金必要時也會召開臨時會議，研議穩定股市策略。

王美花則說，目前股市是受到國際大環境影響，不確定風險較高，因此股市表現高高低低；但台灣供應鏈與產業強項在國際間備受肯定，所以她對台灣產業發展很有信心，政府會把經濟與產業的工作做好。

至於台積電等產業關切的供電穩定議題，王美花表示，台積電在科學園區內，供電來源為超高壓，而且科學園區電網都有雙迴路，長期來看用電穩定沒問題。至於在科學園區以外的其他區域，經濟部也會盡量確保電網韌性。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110701

延伸閱讀
資金贖回停損拖累台股 法人：下週觀察築底訊號台積電重挫22.5元 台股大跌482點週線連4黑聯發科股價創近21個月低點 市值失守1兆元大關國安基金：台股跌幅深 籲投資人勿恐慌、不要多殺多林修銘：台股投資人信心不足 終將回到基本面台股重摔失守萬五 國安基金喊話台灣基本面穩健蘇建榮：台股穩健 國安基金密切注意金融市場情勢台股續挫 國安基金：密切關注國內外干擾因素
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
資金贖回停損拖累台股 法人：下週觀察築底訊號