台股進入熊市 沈榮津：國安基金必要時進場穩定股市

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（中央社記者鄭鴻達、張璦台北1日電）台股遇恐慌性賣壓，行政院副院長沈榮津今天信心喊話，台灣基本面良好，呼籲投資人要對台灣經濟以及台股有信心，國安基金必要時將研議穩定股市措施；經濟部長王美花也說，台灣產業備受國際關注，政府會持續做好經濟產業工作。

沈榮津、王美花今天出席財政部舉辦的「民間參與公共建設招商大會暨卓越獎頒獎典禮」。

近期台股陷入「熊市」氣氛，沈榮津致詞時強調，台灣經濟表現從各項指標來看，在亞洲甚至全球的水準之上，經濟成長率、進出口表現和失業率等，都比他國穩健，雖然近期全球股市下跌，台灣也不例外，但是台灣經濟基本面好，呼籲所有投資人對台灣經濟與台股要有信心。

沈榮津表示，投資人不需要因擔心害怕而大量拋售股票，反而可以利用機會，選擇優良股進場，政府各部門也會緊盯整體金融市場動態，國安基金必要時也會召開臨時會議，研議穩定股市策略。

王美花則說，目前股市是受到國際大環境影響，不確定風險較高，因此股市表現高高低低；但台灣供應鏈與產業強項在國際間備受肯定，所以她對台灣產業發展很有信心，政府會把經濟與產業的工作做好。

至於台積電等產業關切的供電穩定議題，王美花表示，台積電在科學園區內，供電來源為超高壓，而且科學園區電網都有雙迴路，長期來看用電穩定沒問題。至於在科學園區以外的其他區域，經濟部也會盡量確保電網韌性。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1110701