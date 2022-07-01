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國安基金：台股跌幅深 籲投資人勿恐慌、不要多殺多

2022/7/1 13:04（7/1 13:19 更新）
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台股近期殺聲隆隆，國安基金執行秘書阮清華呼籲投資人理性勿恐慌，回頭看台灣經濟的穩健基本面。（中央社檔案照片）
台股近期殺聲隆隆，國安基金執行秘書阮清華呼籲投資人理性勿恐慌，回頭看台灣經濟的穩健基本面。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北1日電）台股近期殺聲隆隆，今天盤中大跌逾400點。國安基金執行秘書阮清華表示，今天跌幅確實有點深，呼籲投資人理性勿恐慌、回頭看台灣經濟的穩健基本面；國安基金也會密切關注整體態勢，不排除召開臨時會。

美股4大指數收黑，台股今天盤中走勢震盪走低，雖然航運股一度反彈翻紅，但台積電失守460元整數關卡，大盤持續探底，指數一度大跌逾400點，跌破14400點，續創2020年底來波段低點。

財政部次長、國安基金執行秘書阮清華接受電訪時表示，台股與國際主要股市連動性高，近期全球股市因為升息循環、通膨盤旋和經濟衰退疑慮而持續走跌，台股也無例外，但今天跌幅比美股深，有點「跌過頭」，看得出來投資人有些恐慌。

阮清華強調，台灣基本面從各項指標來看，都位居全球水準之上。舉例而言，經濟成長率估計仍有3.91%，5月進、出口佳，分別創單月新高、次高紀錄，其中進口資本設備達60億美元，顯示投資依舊暢旺；上市櫃公司營收亮眼，內需型產業雖受國內COVID-19疫情影響，但近期逐漸回溫，同時失業率也維持低檔。

全球股市低迷，針對媒體報導台股進入熊市，阮清華說，並非只看幾個交易日下跌就可以說步入熊市，「投資人多回頭看看基本面」。他重申，台灣基本面「很強」，希望各界對台灣經濟、台股保持信心，勿恐慌，不要多殺多。

阮清華表示，政府相關部會、國安基金會一定持續密切關注整體金融市場動態，必要時不排除召開國安基金臨時委員會議，研議穩定股市的對策。1110701

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