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力旺股價一度跌破1000元大關 台股千金股剩6檔

2022/7/1 12:08
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（中央社記者張建中新竹1日電）台股今天持續重挫破底，台積電股價再創波段新低，千元高價股也紛紛走跌，力旺股價一度失守新台幣1000元大關，台股千金股剩6檔。

台股繼6月30日大跌414.4點，滑落至14825.73點，創近一年半來新低後，今天持續弱勢表現，盤中一度再重挫超過400點，指數最低觸及14420.8點。

權王台積電今天股價開低走低，一度達454.5元，再創波段新低，下挫21.5元，市值縮水5575元，跌破12兆元關卡，滑落至11.78兆元。

台股千元高價股股價也紛紛走弱，股王矽力-KY一度達2270元，大跌125元，為台股僅存股價力撐2000元之上的個股。

亞德客-KY及AES-KY股價於6月30日跌破1000元大關後，早盤雖一度重登1000元，不過隨著大盤跌勢加重，兩檔又跌落1000元之下。

力旺盤中股價也一度失守1000元大關，滑落至989元，下跌46元，台股千金股僅剩矽力-KY、信驊、大立光、旭隼、譜瑞-KY及祥碩6檔。（編輯：楊凱翔）1110701

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