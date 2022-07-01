美股收黑標普52年上半年最糟 法人：台股未落底

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）標準普爾500指數創1970年以來最糟上半年表現，台股6月最後一天重挫414點，摜破萬五大關，上半年台股累計大跌3393點，外資累計賣超達新台幣9425億元，較去年全年倍增。法人表示，短線仍未見落底跡象，預期台股持續弱勢格局。

美股4大指數走跌，道瓊工業指數下跌253.88點或0.82%，以30775.43點作收，標準普爾500指數下滑33.45點或0.88%，收3785.38點；科技股那斯達克指數挫跌149.16點或1.33%，收11028.73點，費城半導體指數下跌27.73點或1.07%，收2556.25點。

台股加權指數6月30日重挫414.40點，收在14825.73點，成交值新台幣2592.25億元。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超229.27億元，其中自營商賣超18.56億元，投信買超17.18億元，外資及陸資賣超227.89億元。

在台指期淨部位，三大法人淨空單減少460口至12528口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1924口至18096口。

台股6月30日收盤再創去年1月上旬以來低點，6月單月外資賣超額達2203億元；台股上半年累計下跌3393點，外資賣超達9425億元，較去年全年賣超逾倍。

期貨法人指出，台股6月大跌1982點，月線翻黑；第2季季線大跌2867點，季線連2黑，隨著經濟趨緩疑慮加深，以及投信法人季底作帳，台股6月30日跌破萬五支撐，KD技術指標轉為死亡交叉向下，短線仍未見到落底跡象，預期台股持續弱勢格局。

外資持續在台股提款匯出，新台幣兌美元6月30日收盤收29.726元，貶4.4分，新台幣6月累計貶值6.61角。

金管會6月30日強調，投資人仍理性看待台股後市，目前尚未看見非理性下跌跡象。（編輯：楊凱翔）1110701