林修銘：台股投資人信心不足 終將回到基本面

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（中央社記者潘智義台北1日電）台灣證券交易所新任董事長林修銘今天在交接典禮受訪表示，台股今年跌勢不輕，是國際資金連動下，投資人對未來不確定的信心不足所致，終究還是會回到基本面。

林修銘強調，台灣產業發展受國際重視，可從國際媒體對台灣科技發展的高度評價看到，相信投資人終歸會回到理性來選擇投資標的，理性看待台股。

他說，台股有6成是科技股，相對於新加坡、那斯達克、韓國股市，台股有好的公司；從產業來看，高速運算、車用電子、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）的發展都被大家都看好。

他指出，創新板是證交所一直努力的方向，台灣是科技島，台灣創新是我們的原動力，今年很快就會有一家創新板掛牌上市，今年以10家申請為目標。

林修銘在交接典禮致辭時提出7大方向，包括精進創新企業籌資平台、優化交易制度、推動資本市場永續發展、開發多元商品、善用數位科技並強化資安韌性、拓展國際連結與能見度、深化投資人教育宣導。

針對精進創新企業籌資平台，他說明，為提供創新公司更佳的籌資管道，並提供投資人新的投資機會與選擇，證交所已於去年第3季推出「台灣創新板」，鼓勵擁有關鍵核心技術及創新能力或經營模式企業進入資本市場籌資，近期即將迎來首家掛牌公司，並擴大合格投資人參與，期能扶植更多創新企業進入資本市場。

優化交易制度方面，為與國際接軌並活絡交易市場，證交所近年陸續推出逐筆交易、盤中零股交易及股票造市者等制度，提升市場量能。

為滿足市場需求，證交所研議縮短盤中零股撮合間隔時間，促進零股成交機會及效率，提升整體市場流動性。

因有愈來愈多的年輕人投資台股，國人參與股市投資意願顯著提升，他認為，深化投資人教育宣導更為重要，為協助投資人與新進年輕族群建立正確投資理財觀念、認識投資相關風險並防範金融投資詐騙，證交所將積極辦理投資人教育推廣及投資風險控管宣導。（編輯：張良知）1110701

台灣證券交易所1日舉行新卸任董事長交接典禮，卸任董事長許璋瑤（左）把印信交給新任董事長林修銘（右）。中央社記者謝佳璋攝 111年7月1日