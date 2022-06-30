台股重摔失守萬五 國安基金喊話台灣基本面穩健

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（中央社記者謝方娪、張璦台北30日電）台股今天重摔失守萬五關卡，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今天指出，股市確實有些信心不足，但是台灣經濟基本面穩健，當前市場信心受通膨、升息、供應鏈困局等3大因素干擾，市場沒有失序，國安基金將緊盯盤勢發展。

台股今天出現破底走勢，盤中失守萬五關卡，重挫400點。隨著台積電、聯電股價同創波段新低，電子類股指數大跌逾2%，為弱勢指標。

阮清華表示，台股走勢和國際連動性高，今天確實跌幅比較深，但成交量算穩健，若和其他國家比較，台股表現仍相對穩，且台股基本面仍算良好、市場也沒有失序狀態，只是有些信心不足。

阮清華表示，當前市場上主要有3大干擾因素，即通膨、主要國家啟動升息和供應鏈困局，經濟能否「軟著陸」的憂慮浮現；台灣是出口導向國家，他國若陷入衰退，就可能影響台灣。

他強調，當前台灣經濟基本面佳，出口、投資穩健，COVID-19疫情漸漸緩和，上市櫃公司也繳出亮眼獲利，經濟成長率仍估有3.9%，相當不錯，相信情勢「不會一直壞下去」。

國安基金將在7月中旬左右召開例會，阮清華表示，這段期間緊盯各國股市盤勢、期貨；至於在此之前是否召開臨時會，他重申，目前台股基本面仍良好、市場並無失序，按照國安基金條例第8條規定，若有嚴重失序狀態就會召開臨時委員會，接下來會密切觀察整體情況。（編輯：潘羿菁）1110630