台股剩7千金 僅股王矽力-KY股價逾2000元

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（中央社記者張建中新竹30日電）台股今天重挫逾340點，跌破14900點關卡。高價股紛紛走跌，亞德客-KY及AES-KY一度失守1000元，台股千金股剩7檔，並僅剩矽力-KY維持在2000元之上。

台股今天持續重挫，指數不僅跌破波段低點15102點，並一口氣摜破15000點及14900點關卡，大跌超過340點，盤中最低來到14895.21點。

台股市值最大的台積電股價走勢疲弱，一度達480.5元，創19個月來新低價，大跌10.5元，市值縮水2722億元，滑落至12.45兆元，影響大盤指數約87點。

高價股股價同步走跌，亞德客-KY及AES-KY股價一度跌破1000元大關，皆滑落至996元，台股千金股剩矽力-KY、信驊、大立光、旭隼、譜瑞-KY、祥碩及力旺7檔。

其中，信驊股價一度跌破2000元關卡，滑落至1920元，下跌80元，台股僅剩矽力-KY股價維持在2000元之上，矽力-KY今天同樣走跌，盤中最低來到2410元。（編輯：楊凱翔）1110630