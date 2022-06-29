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長榮填息變貼息 三大法人同步賣超逾5.1萬張

2022/6/29 21:26（6/29 21:53 更新）
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外資29日賣超的前10名中，貨櫃三雄就包辦兩檔，分別為第1名的陽明賣超1萬9803張、第3名長榮（圖）賣超1萬6509張。（中央社檔案照片）
外資29日賣超的前10名中，貨櫃三雄就包辦兩檔，分別為第1名的陽明賣超1萬9803張、第3名長榮（圖）賣超1萬6509張。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北29日電）台股今天下跌199.79點，除了晶圓代工雙雄台積電、聯電成為法人調節重點外，今天除息18元的長榮躍居自營商、投信賣超第1名，外資也賣超第3名，三大法人同步調節5萬1618張。

台灣證券交易所網站顯示，自營商28日買超長榮2萬9711張居首，今天成為自營商賣超第1名，共賣超2萬7046張，把昨天買超的張數幾乎倒光；外資今天同步賣超長榮1萬6509張、投信賣超8063張。

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台股今天終場收在15240.13點，大跌199.79點，跌幅1.29%，成交值新台幣2434.65億元，8大類股全面收黑。三大法人合計賣超139.04億元，其中自營商賣超82.2億元、投信買超2.55億元、外資及陸資賣超59.39億元。

外資今天賣超前10名中，貨櫃三雄就包辦兩檔，分別為第1名的陽明賣超1萬9803張、第3名長榮賣超1萬6509張；金控股占4檔，包括元大金、國泰金、台新金、新光金，電子股則有聯電、宏碁、宏達電，以及一檔指數股票型基金（ETF）；另外，外資今天賣超台積電3355張。（編輯：張良知）1110629

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