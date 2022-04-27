國安基金護盤時間點？蘇建榮：台股重挫、量縮至1000億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台股近日遭美股拖累重挫，財政部長蘇建榮（左）27日在立法院財政委員會表示，台股目前成交量有一定動能，較擔心的是價跌量縮。中央社記者趙世勳攝 111年4月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北27日電）台股近日遭美股拖累重挫，財政部長蘇建榮今天表示，台股目前成交量有一定動能，較擔心的是價跌量縮，比如成交量跌至新台幣1000多億元，國安基金有可能召開臨時會。

俄烏戰爭持續推升通膨，美國聯準會（Fed）示意將加速緊縮貨幣政策，鷹派言論重挫美股，台股續受拖累，今天開低走低，終場下跌341.44點、跌幅2.05%，收在16303.35點，成交金額為新台幣2975.62億元。

立法院財委會今天審查稅捐稽徵法修正草案，財政部長蘇建榮列席備詢；民進黨立委郭國文質詢，近期台股受美股連動全盤皆墨，美國勢必將繼續升息，可預期外資流出，台股恐「跌跌不休」，國內消費力道減縮，國安基金是否會進場穩定金融市場。

蘇建榮回應，當市場失序、外資大量出逃時，才會啟動國安基金；現階段觀察近期台股交易量維持在3000億元左右，尚屬正常範圍，目前比較擔憂價跌量縮情況發生，例如台股重挫、成交量縮至1000多億元，就有可能視情況召開國安基金臨時委員會。（編輯：潘羿菁）1110427