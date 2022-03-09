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股市震盪國安基金5000億不夠用？ 蘇建榮：仍可應付

2022/3/9 14:50（3/9 15:09 更新）
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俄烏戰爭導致全球金融市場震盪，台股過去兩天下挫逾900點。（中央社檔案照片）
俄烏戰爭導致全球金融市場震盪，台股過去兩天下挫逾900點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北9日電）俄烏戰爭導致全球金融市場震盪，台股過去兩天下挫逾900點，國民黨立委曾銘宗建議提高國安基金目前可用額度，財政部長蘇建榮回應，國安基金是點火作用而非一次全數投入，以目前情況，國安基金仍可應付。

過去兩天上市股成交值高達新台幣4000多億元，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天在立法院財委會質詢蘇建榮，國安基金可運用資金總額5000億元是否足夠，建議調高額度，股市若出狀況，國安基金只能護盤一天。

蘇建榮表示，國安基金是「點火作用」而非一次全數投入，台股非理性下跌時，經評估過後，才會進場穩定股市，若發生流動性問題，金管會也會處理；他表示，以過去最壞情況來看，國安基金曾動用1200億元。

曾擔任國安基金執行秘書的曾銘宗表示，政治經濟環境隨時間推演而不同，他建議調高國安基金護盤總額度。

蘇建榮則回應，國安基金當前額度還能應付目前情況，但會回去思考，「如果可以做，我就會做，但這（草案）還要經過行政院，會再進一步評估研議」。（編輯：張均懋）1110309

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