台積電下挫20元 台股收跌341點險守16300點大關

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（中央社記者江明晏台北27日電）美股崩跌拖累，台股今天盤中一度大跌425點，下探16219.41點，電子股為殺盤重心，但近午盤跌勢收斂，終場下跌341.44點，收在16303.35點，險守16300點關卡。

美股延續近期頹勢，道瓊指數今天大跌809點，那斯達克指數跌幅直逼4%，創2020年9月以來最糟表現。

台股加權指數終場下跌341.44點，來到16303.35點，跌幅2.05%，成交金額為新台幣2975.62億元。

受美股拖累，台股今天以16427.32點開出，盤中一度大跌425點，下探16219.41點，守住16200點整數關卡，距離去年10月的16162點低點支撐，只剩57點左右的差距。

各類股今天全盤皆綠，電子股終場跌逾2.42%、金融股也下跌1.94%。蘋概權值股今天普遍走跌，但有政策支持的風電族群、防疫概念股、資金避風港特性的電信股等勁揚。

晶圓代工廠台積電收526元，下跌20元，跌幅3.66%，聯發科下跌3%，收808元；鴻海小跌約1%，收100元，面板雙雄友達、群創重挫，分別下跌逾4%、6%，收在16.3元、13.1元。

力守紅盤的個股包括，載板大廠欣興買盤拉抬，終場大漲8.52%，收216.5元。高價IC設計如世芯-KY也大漲近6%，收849元。

觀察航運族群，貨櫃三雄盤中遭逢賣壓，長榮尾盤翻紅，收140元，漲幅0.72%，陽明平盤121元作收，萬海下跌0.69%，收144元；航空雙雄長榮航、華航下跌逾1%；散裝族群則表現雀躍。

投顧分析師指出，台股近期出現第5根黑K棒，本週下跌700多點，今天出現下影線，量能稍微不足；近期升息、資金緊縮、俄烏戰爭、本土疫情等利空都還沒達到高峰或是落底，長線來看，仍難脫空頭格局，不過由於台股位階偏低，短線有機會醞釀反彈，加上蘋果財報公布在即，不排除能挹注一波反彈。（編輯：潘羿菁）1110427