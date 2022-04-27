美股再重挫 投顧：利空沒完台股面臨賣壓

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（中央社記者江明晏台北27日電）美股再重挫，道瓊指數大跌809點，那斯達克指數跌幅直逼4%，台股26日反彈無量，終場漲23.89點，收16644.79點，投顧表示，目前所有利空都還沒到高峰，美股再重挫，台股今天又面臨賣壓。

美股延續近期頹勢，道瓊指數大跌809點，投資人擔憂經濟與企業獲利前景，在多家科技大廠公布財報前拋售股票，那斯達克指數跌幅近4%，創2020年9月以來最糟表現。

美股3大指數表現低迷，尾盤跌幅擴大，道瓊工業指數終場重挫809.28點，跌幅2.38%，收在33240.18點。標準普爾500指數大跌120.92點，跌幅2.81%，收在4175.2點。以科技股為主的那斯達克綜合指數慘跌514.11點，跌幅3.95%，收在12490.74點。

台股26日跌深反彈，但量能不足，終場漲23.89點，收16644.79點，成交值2540.64億元。外資賣超金額縮小至148.26億元，自營商賣超47.78億元，投信買超10.85億元，三大法人合計賣超185.19億元。

投顧指出，美股再度重挫，台股今天恐再度面臨賣壓，目前升息、資金緊縮、戰爭、本土疫情等利空都還沒到高峰，台股短期內必須站回16700點關卡，否則盤整時間會拉長。（編輯：張均懋）1110427