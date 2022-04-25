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台股短線投資氣氛保守 法人：欲強不易、震盪加劇

2022/4/25 20:37
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（中央社記者韓婷婷台北25日電）台股今天大跌404點長黑作收，創半年來新低，外資大賣新台幣421億元；法人表示，本週是美股財報週，市場轉趨觀望，預期短線投資氣氛保守、欲強不易，指數震盪加劇。

在美股上週重挫衝擊下，台股今天開低走低，終場大跌404.19點，收在16620.9點，跌破今年3月低點16764點，創去年10月19日以來新低。

永豐投信表示，近期內、外部經濟變數影響大，台股月線、季線、半年線同步進入下彎修正，股價調整測試期間，政策面、價值型等題材相對勝出。

永豐投信說明，這波股價修正也帶動績優金融、傳產股殖利率向上推升，投資價值再度浮現；此外，金融、傳產每年都會在股東會、除權息前，帶動參與除息行情等，加上升息與通膨帶動的營運面挹注，股價修正具備下檔支撐，殖利率價值仍將帶動投資與存股需求。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，今天台股各類股盡墨，僅有部分防疫股獨強，跌幅不到1%的抗跌類股有網通與食品股，而生技、電器、運輸、電子零組件跌幅逾4%墊底。

葉獻文指出，通膨、國際經濟數據、終端需求雜音等讓市場對未來展望轉為保守，加上聯準會堅定的鷹派立場讓市場出現明顯拉回走勢；而本週美股將公布財報企業超過1100家，與台股相關供應鏈高度連動的包括德儀、高通、英特爾、蘋果等，使得觀望氣氛再起。

葉獻文說明，由於指數持續落於各天期均線之下，且跌破今年來低點，預期短線投資氣氛保守、欲強不易，指數震盪走勢將加劇；建議投資人適度逢低承接訂單能見度高、展望具高成長性等優質股，亦可挑選高殖利率優質個股。（編輯：張良知）1110425

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