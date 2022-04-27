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3外資調升目標價 欣興股價勁揚7%

2022/4/27 11:59
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（中央社記者江明晏台北27日電）載板大廠欣興首季財報出爐，獲利表現創高，3家外資出具報告同步喊買，並調升目標價，欣興股價勁揚7%，甩開大盤頹勢。

欣興公布首季財報，每股盈餘達3.85元，創單季歷史新高，淡季賺贏去年旺季；欣興董事會並通過再增加111年度資本預算至435.36億元。

欣興今天股價大漲逾7%，至215元，站回5日線，走勢相對大盤抗跌。

3家外資在最新出爐的報告中，同步力挺喊買欣興，其中，美系外資重申「買進」評等，目標價由470元調高至520元；日系外資重申「買進」評等，目標價由305元調高至332元，另一家美系外資重申「加碼」評等，目標價維持370元。

美系外資表示，欣興第1季業績優於預期，而欣興宣布今年的資本支出擴增，同時加碼明年和後年的長週期設備投資。美系外資看好加碼投資將用於擴大ABF載板產能，代表長期需求前景更為強勁。

欣興董事會決議通過將111年度資本預算由約新台幣404.13億元，再增加約31.23億元，增加後總金額約435.36億元。

欣興並通過預計112年及113年度進機的長交期設備採購訂單金額由約211.78億元及4.19億元，再增加約2.58億元及22.25億元，增加後總金額約為214.37億元及26.45億元，以配合工廠營運需求，並提升製程能力。（編輯：張均懋）1110427

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