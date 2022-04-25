櫃買中心喊話籲理性 本益比已低於疫情前低點

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（中央社記者韓婷婷台北25日電）櫃買指數今天重挫3.66%，指數收在最低196.06點，今年高點來已修正近18%；櫃買中心出面信心喊話，指本益比於22日來到19.09倍，已低於109年3月疫情爆發前的低點，呼籲投資人理性審慎看待近期行情變化。

櫃買指數今天開低走低，終場收在最低點196.06點，下跌7.45點、跌幅3.66%，成交量713.04億元，跌幅相對加權指數2.37%更重，從今年1/3日的高點238.92點回檔修正至今196.06點，已跌掉17.93%，為去年10月初以來新低點。

櫃買中心發出新聞稿表示，國際股市受通膨、烏俄戰爭及美國聯準會加速升息等影響，近日均大幅下跌，台股同樣走弱；但整體上櫃公司基本面良好，110年度獲利表現優異，配息意願大增，櫃買市場本益比於4月22日來到19.09倍，已低於109年3月新冠疫情爆發前的低點。股價長期表現終將回歸反映公司實際營運表現，投資人可關注基本面表現佳、殖利率高個股，理性審慎評估投資策略。

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櫃買中心表示，上櫃公司110年度稅前淨利新台幣3224億元，較109年度增加945億元，大幅增加41%；從今年來看，上櫃公司111年1至3月營收合計約6674億元，較去年同期成長11%，增加662億元，持續維持成長趨勢。

另截至4月24日止，已公布配發110年度現金股利的上櫃公司計521家（約達已公告746家7成），其中配發現金股利每股達10元以上者計32家，每股配發5至10元者計65家，每股配發2至5元者計176家；現金殖利率方面，10%以上者有12家、5%至10%者有203家、2%至5%者有221家。（編輯：張均懋）1110425