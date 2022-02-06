聯電掛牌36年市值增逾700倍 台積電超車稱冠台股

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台股60週年專題4（中央社記者張建中台北6日電）台股開市60週年，市值最高突破新台幣57兆元，半導體股扮演舉足輕重角色。其中，聯電掛牌36年來市值增逾700倍，台積電市值也大增超過200倍，一度逼近18兆元，穩居台股之冠。

台股權王台積電法人說明會釋出提高資本支出、毛利率逾53%等基本面正向展望，激勵股價於2022年初展開一波強悍漲勢，吸引全市場股民的目光，並於1月17日創下688元新天價，市值攀高至17.84兆元，約占全體上市公司總市值的31%。

若以台積電美國存託憑證(ADR)價格計算，台積電市值達7294.6億美元，超越輝達(NVIDIA)及波克夏哈薩威(Berkshire Hathaway)，成為全世界市值最大的半導體廠，並躍居全球第8大企業，僅次於蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、沙烏地阿美石油公司(Saudi Aramco)、Alphabet、亞馬遜(Amazon)、特斯拉(Tesla)及Meta。

台股護國神山也曾落寞 一天成交僅5張

令人難以想像的是，常常高居台股單日成交值第一的台積電，在27年前的1994年9月5日掛牌當天，交投相當清淡，單日僅成交5張，開盤價與收盤價都是96元，當天總成交金額不到50萬元。

台積電如今股東人數曾一度突破100萬人，盤中零股交易成交股數一般就有數百張規模，偶有上千張大量，成交金額逾10億元，是當時的千倍水準，市場人氣相差有如天壤之別。

近年被稱為台股「護國神山」的台積電，於1987年2月21日成立，一開始並未受到各界矚目。創辦人張忠謀曾說，台積電本來是沒沒無聞，不被看好，創新的晶圓代工商業模式的毀壞性，在做了10多年後才被大家看到。

台積電於2000年1月、2月間股價曾突破200元，隨著網路泡沫破滅，股價腰斬跌破100元，並長達12年維持在2位數，最低達34.9元，直到2013年1月才又站回百元關卡之上。

靠著多年來堅持追求技術領先、卓越製造及客戶信任，台積電成功拉大與競爭對手的差距，穩居全球晶圓代工龍頭寶座。不僅製程技術不斷推進，營收、獲利迭創新高，台積電的產業地位與重要性日漸受到各國政府與市場重視，推升股價屢創新高。

當台積電股價於2021年衝上600元，台積電前企業訊息處資深處長孫又文曾說，是「遲來的正義」，因為台積電長久以來被低估。

台積電2021年營收已突破1兆元大關，達1兆5874億元，是上市當年營收的82倍。台積電股本已達2593億元，是上市時的33倍，市值更大增超過230倍。

同為晶圓代工的聯電成立於1980年5月22日，比台積電還早6年多，是台灣第一家半導體製造公司，初期股本只有9000萬元，當時由工研院向美國RCA引進技術，再技術授權聯電。

聯電於1985年7月16日掛牌上市，代號2303，比台積電早了9年多；聯電是台股第3家掛牌的電子公司，台積電是第30家掛牌的電子公司，早期市場素以「晶圓雙雄」稱呼兩公司。

聯電與台積電曾是晶圓代工產業激烈競爭的對手，競逐先進製程技術，兩公司領導人曹興誠及張忠謀過去也傳出互有心結；直至竹科40週年慶，兩人同台獲頒傑出成就貢獻獎，曹興誠主動向張忠謀握手致意，媒體形容兩人是「破冰之握」。

在聯電掛牌的1985年，台股資本市場並不平順，十信、國信接連發生擠兌風波與金融弊案，波及股市，聯電股價表現也大受影響。聯電董事長洪嘉聰回憶，聯電上市第一天股價跌停，第2天盤中也觸及跌停，後來才止跌反彈，資本市場的劇烈波動讓科技人當時印象深刻。

聯電當時市值僅約11億元，如今已逼近8000億元，增加超過700倍，增幅相當驚人。其實，聯電過去還有更風光的時候，股價曾於1988年高達188元，2000年市值也曾超過1兆元大關。

不過，聯電股價在2002年8月以後一蹶不振，長達18年時間，股價都在40元以下低檔盤整，最低還一度達6.6元。直到近年營運策略轉向，不再追逐先進製程技術，加上半導體產能嚴重短缺，代工報價不斷調漲，聯電營運好轉，股價才隨著翻揚，於2021年9月回升至72元。

隨著5G應用蓬勃發展，疫情加速世界數位轉型及遠距商機，半導體產業2020年及2021年連續兩年高度成長兩位數百分比，不僅台積電及聯電營運同步創高，IC設計廠業績也多繳出亮麗成績單，股價隨著高漲。

IC設計成台股新寵 矽力再創股王新世代

其中，電源管理晶片廠矽力-KY因搭上5G與快速充電發展趨勢，加上受惠中國大陸半導體自主化與去美化，營收與獲利逐年創高，成為市場追逐的焦點，股價於2021年1月觸及3000元，隨後超越大立光，登上台股股王寶座。

矽力-KY之後股價接連突破4000元、5000元，最高一度達5490元。2022年來，美國升息疑慮升高，科技股面臨沉重賣壓，矽力-KY在外資接連賣超下，股價快速回檔，牛年封關以3630元作收，依然穩居台股股王寶座。

回顧台股過去60年來，隨著經濟產業變遷，股王更迭不斷，從早期的資產股，到後來金融股的國壽，到近年幾乎清一色都是電子股，包括筆電代工廠華碩、被動元件的禾伸堂、手機的宏達電，IC設計的聯發科到光學鏡頭的大立光，都代表著產業時代的演進興衰，也是股民茶餘飯後的話題。

國壽曾在1989年創下1975元的天價，1張要價197萬5000元，當年可以買下好幾棟房子；之後換股併入國泰金控，股價最低一度跌至僅剩24元。

國壽創下的1975元台股個股最高價紀錄維持了長達20多年，之後才由光學股大立光打破。大立光不僅將台股個股最高價紀錄往上推升到6075元天價，還是在位最久的股王，當了超過7年的股王。

近年因美中貿易戰持續、手機市場成長趨緩，造成高階鏡頭需求不如預期，加上品牌客戶刻意培植第2供應商，市場競爭加劇，大立光營運近2年面臨衰退壓力，股價不斷滑落，一度跌破2000元關卡，達1960元，自高點回跌超過4000元，跌幅逾6成。

回顧過去，華碩、廣達、禾伸堂、聯發科、茂迪、伍豐、威盛及宏達電都曾坐上股王寶座，華碩股價曾於1997年達到890元，廣達最高達850元，威盛達629元，禾伸堂達999元，茂迪有到985元，伍豐及宏達電都突破1000元大關，分別達1085元及1300元。

聯發科股價之前最高曾達777元，最低滑落至171元；近年在5G手機晶片進展快速，並搶下全球智慧手機晶片龍頭寶座，股價日前衝破1000元大關，創下1215元新天價，是少數能夠超越過去高峰的股王。

其餘的昔日股王當光環褪去，股價都面臨不小幅度的修正，華碩股價最低曾達29.5元，廣達也曾達29.35元，禾伸堂16.05元，伍豐20.15元，宏達電25.4元，威盛及茂迪曾分別拉回至4.3元及3.84元的個位數，如今也都未能再創新高峰。

這些「股王們」至少迄今都還存在市場上，其他如華國曾以近400元於1994年稱王，早已因弊案黯然下市；益通在搭上太陽能投資熱潮下，於2006年掛牌上櫃，短短不到1個月時間便創下1205元天價，並登上台股股王，但也僅是風光一時，後來因產業變化而虧損累累，走上解散一途。

而半導體產業多年罕見的盛況，將矽力-KY推上了台股股王寶座，但時代持續不斷轉變，隨著主流產業的更迭及新興產業的出現，相信台股未來還會有新股王出現。（編輯：張良知）1110206