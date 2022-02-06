台股天字第一號 台泥固守本業轉型全方位能源集團

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台股60週年專題3（中央社記者蔡芃敏台北6日電）回顧台股60年，台泥於民國51年率先響應政府「資本證券化」，以股票編號「1101」成為台灣第一家股票上市公司，這光榮且無可取代的編號，伴隨著台泥走過60個年頭。台泥固守水泥本業、看著台股起落至今，近年更積極轉型能源、環保事業，邁向全方位的能源集團。

台泥成立於民國35年，是經濟部前資源委員會與台灣省政府合營企業之一。在前董事長辜振甫掌舵下，從台灣社會由農業轉為工業、土地改革、邁入資本市場到十大建設，始終有台泥參與的身影，且與台灣經濟發展密不可分。

台泥資深主管說明，當時政府推動土地改革，實施「耕者有其田」，並透過台灣水泥、台灣紙業、台灣工礦與農林等4家公營事業股票，向全台地主徵收土地，作為收購土地的補償。地主必須將土地換為股票，不過，因缺乏自由流通的交易市場，且交易處所分散，致使流通困難。

為了有效落實管理，政府籌設證券交易所，台泥前董事長辜振甫也積極參與其中，並擔任第一任證交所董事長。台泥在51年以代碼「1101」，成為台灣第一家上市公司。

台泥資深主管透露，台泥為台灣首家上市公司，早期即設有認股機制，鼓勵員工買進自家股票，長期持有公司股票，凝聚員工向心力，也留住人才。

他表示，員工可提撥部分薪水購買股票，台泥則由公司補貼部分金額，以現在來看，這真是很好的福利措施；此外，針對即將退休的員工，也可以選擇提高認購金額，退休後可以每年領取穩定股利，或是賺取資本利得，台泥盼藉此方式照顧員工退休之後的生活，是相當體貼員工的作法。

辜振甫次子辜成允在2003年接任董事長一職，以「鷹式管理」帶領台泥邁向另一個新時代，並訂下目標與使命，要台泥「從環保大戶，轉為環保模範生，甚至變成一個環保業者。」

辜成允於民國106年1月因意外驟逝，辜成允妹婿張安平扮演救火隊，臨危受命接掌台泥集團，明確訂定「環保、能源、水泥」為3大核心事業。台泥不再只是水泥製造與銷售公司，而是主動解決環境問題，運用創新科技、創新思維，朝「創造永續企業」為目標前進的企業。

在全球節能減碳及再生能源發展趨勢下，包括傳統產業、電子科技業均摩拳擦掌搶攻儲能市場，台泥當然也未缺席。台泥在民國110年豪砸逾1.4億歐元購併ENGIE EPS，並將其更名為NHOA，正式進軍儲能、充電樁市場，藉此完整能源事業版圖，成為國內唯一具備綠能、電池、儲能、電動車快充研發與自製能力的能源集團。

此外，台泥日前更宣布以每股新台幣40.26元參與飛宏私募案，投資總金額達15.1億元，將進行策略性合作，爭取全球市場充電設施商機。

在鋰電池發展方面，台泥旗下三元能源科技投資的高雄鋰電池廠去年動土，初期將投入新台幣120億元，將生產高容量、高充放電功率的鎳三元電池，年產能將達1.8GW，相當於每年可以生產約2萬4000輛電動汽車所需長程電池量；若加上能元科技台南廠房既有產能，台泥一年電池總產能將提升至3.2GW。

台泥水泥本業減碳更是不落人後，民國108年進軍非洲象牙海岸打造環保水泥廠，原料比一般水泥熟料減少70%碳排放；台泥同年啟動科學減碳計畫，預計在114年時，將較105年減少排碳11%。

此外，台泥也已通過環保署審查，取得台灣水泥業第一張「產品碳足跡減量標籤證書」，水泥產品外包裝出現「減碳標籤」。

台泥做為台股第一家上市公司，60年來看盡台股起落，但台泥股價正如同公司給外界的沉穩正派形象，不涉炒作或大起大落，是穩定配發股利的績優公司；而台泥固守水泥本業外，更緊跟全球環保趨勢，積極卡位綠能產業，成為國內唯一具備綠能、電池、儲能、電動車快充的研發與自製能力的全方位能源集團。（編輯：張良知）1110206