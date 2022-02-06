台股60年 歷經主力法人時代到全民參與

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台泥是全台灣最早掛牌上市的公司之一，股票代號「1101」，現因台股改採無實體發行制度，想看實體的紙張股票，只能在股票博物館參觀了。（台灣集中保管結算所提供）中央社記者潘智義傳真 111年2月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台股60週年專題1（中央社記者潘智義台北6日電）台灣證券交易所至今年2月開業60週年，台股上市公司從最初的16家擴增至960家，單日成交金額從人工撮合年代曾出現一天成交量僅新台幣數十萬元，到2021年散戶瘋當沖航運股，最高創下7828.25億元的歷史紀錄，其中經過不少制度變革及市場力量的變動過程。

台灣證交所成立於1961年10月23日，並於1962年2月9日正式開業，首任董事長為辜振甫。台股最早上市的16家公司當中，台泥、台紙、農林、工礦4家公司是首批掛牌上市公司中的骨幹公司。

台股首批掛牌上市僅16家公司 至今挑戰千家大關

政府於1953年推動耕者有其田的土地改革措施，當年以實物土地債券及4大公營事業台泥、台紙、農林、工礦股票強制收買地主耕地，也讓這4家首批上市股票在掛牌上市前就有著特殊的歷史背景；而其龐大的土地資產，也往往成為市場炒作「資產股」的題材。

台股在過去發展歷程中，曾出現許多主力大戶參與其中，主力時代的股市大亨，雖不像財團大老板的富可敵國，但當年在台股「喊水會結凍」的實力，仍讓人咋舌。

主力時代叱吒股市 四大天王喊水結凍

華隆集團老闆翁大銘就曾經是台股市場主力，不但在商場及股市叱吒風雲，更因熟識許多立委而有「華隆幫」的稱呼。為了迴避自身官司糾纏，翁大銘在1992年打著為數百萬散戶股民爭取權益旗號，選上立法委員並擔任警友會長。

但由於賤賣股票給特定人卻引發華隆案，華隆紡織更在2003年倒閉；而號稱台股四大天王之一的市場主力雷伯龍，即因翁大銘涉華隆案，連帶資金周轉不靈，爆發鉅額違約交割。

台股市場主力四大天王還包括「威京小沈」沈慶京，中工、中石化都是他的事業版圖，台北信義區超越傳統建物設計的豪宅案「陶朱隱園」就是他的代表作；而多年前被元大證券合併的京華證券、賣給外商的京華投信原本也都是他的事業。

隨著台灣經濟成長及資金流向股票市場，台股股價指數從1986年約1000點，至1988年突破8000點，買股票已幾乎成為全民運動。

面對股市飆漲不止的現象，1988年9月24日，時任財政部長郭婉容宣布1989年起課徵證券交易所得稅，造成台股無量下跌19天。每天一開盤投資人面對的就是全部綠油油一片、上市公司股價全都跌停板「靠邊站」，開盤至收盤一價到底，交易全面窒息，是台股最黑暗的一頁，郭婉容因此在抗議聲中請辭財政部長職務。

台股四大天王之一的「阿不拉」游淮銀，在任公職期間投資股票賺大錢，後來更擴大投資經營證券商；雖然幸運在課徵證所稅造成台股連續重挫前出場，但1990年2月12日台股衝上12682點高點後崩跌至2485點，游淮銀卻未能全身而退。

此外，本名邱明宏的「榮安邱」也是當年台股四大天王，本身是廚師，傳聞因開餐廳結識名人，消息靈通，開始在台股大吃四方，也是四大天王唯一全身而退，離開股市。

另外，鄭楠興也是台股主力大戶之一，喜好交友，他曾入主台灣日光燈公司，成了上市公司老闆，但後來決定淡出股市，現在成為金山財神廟的「廟公」。

而歷經主力時代，許多當初因資產股題材曾風光一時的紡織股華隆、中紡、新燕，以及食品股台鳳、久津及營建股順大裕、三采、尖美等陸續下市；而最初第一批上市的4家骨幹公司中，工礦也因經營不善、財務出現危機而下市，台紙則是大股東家族決定私有化，以每股20.8元收購所有股權，在2020年6月1日下市。目前僅剩台泥及農林屹立不搖，並積極尋求轉型。

三大法人資金雄厚 左右市場成多空指標

台股在進入法人主導階段後，主力操控台股的情況已逐漸式微。依金管會資料顯示，台灣資本市場引進外資投資國內證券，最早可溯及1967年5月行政院發布「引進華僑及外國人投資證券實施辦法」，但1982年行政院核定「引進僑外資投資證券計畫」，分3階段循序引進僑外資金，正式確立有關外資投資台灣證券市場整體管理政策及架構。

第一階段開放外資投資台股為1983年5月至1991年1月，開放國內投信公司在海外募集資金投資台股，並由中國國際商銀等6家銀行設立台灣第一家投信公司，取名國際投信。

第二階段自1991年1月至1996年3月，開放外國專業投資機構（QFII）投資國內證券；第三階段自1996年3月至2003年9月全面開放不具專業資格的一般境外法人及自然人（Non -QFII）直接投資國內證券，此一變革使外國投資人已可全面直接投資台股。

2003年7月9日政府進一步宣布取消外國專業投資機構投資額度30億美元上限、兩年內匯入資金期限限制。新制讓外資大舉投資台股，且無金額上限，由於外資、投信基金及證券商自營部的操作資金龐大，除了直接影響個股股價，買賣權值股更牽動指數漲跌，因此外資、投信、自營商三大法人進出動向、金額及標的，至今仍是每天市場關注的焦點。

為健全市場交易及增加投資管道，證交所於1994年實施信用交易資券相抵的當日沖銷交易制度，1997年開放網路交易，以及2001年股市延長交易時間至下午1時30分，與國際接軌。

此外，台股市場也增加更多投資標的，1997年開放認購權證、2004年推出台灣50ETF、2011年首批55檔牛熊證掛牌上市；其後在2020年4月28日改採逐筆撮合、10月26日推出盤中零股交易制度，均進一步擴大投資人的參與規模。

台股開戶數攀升 螞蟻雄兵推升多頭走勢

回顧1990年台股飆升至12682點歷史新高，當時開戶數約503萬戶；時隔30年、歷經逾萬點的高低震盪，儘管外資近兩年賣超台股近兆元，但在散戶發揮螞蟻搬象的實力推升下，到2020年不但突破12682點，更在2021年攻上18000點，再創歷史新高。而至2021年底，台股市場開戶數已高達1201萬戶，比1990年「台灣錢淹腳目」的年代再增加超過一倍。

依台灣證券交易所統計，2021年集中市場總成交金額為95兆5156.08億元，較2020年的49兆1825.26億元大增近95%，爆出天量。

台股再現交易熱潮主要和散戶投資人搶當「航海王」、當沖金額飆升有關，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海於2021年股價狂飆，航運族群資金比重屢屢突破5成，超越電子股及半導體族群；長榮更創下單日成交101萬6327張天量，個股成交金額高達1415億元，熱度爆表。

由於台股當沖盛行，帶動2021年5月12日成交金額創7828.25億元新高，市場整體當沖比更在5月20日首度超過50%；立法院在2021年12月三讀通過證券交易稅條例修正案，確定當沖交易證交稅減半措施再延長3年，法人預期將有助台股維持交易活絡。

台股無實體股票發行 貼壁紙已成過時玩笑話

台股60年來還有一項重大改變，就是實體的股票不見了，以前投資的股票下市可以自嘲「只能拿去貼壁紙」，現在台北股市交易的股票已完全沒有實體股票，「貼壁紙」已成過時的玩笑話。

依金融監督管理委員會資料顯示，台灣有價證券無實體發行制度自2006年7月1日起強制無實體發行，至2011年7月29日台股正式進入全面無實體股票的年代，除新發行股票不以實體發行，連已發行實體股票也全面轉為無實體，當年的實體股票現在只能放在股票博物館展覽用了。

走過60個年頭，台股歷經人工撮合走向電腦交易，成交量也急速攀升；上市公司從首批16家上市，1980年達102家，是突破百家上市公司的里程碑；而2000年達531家正式超過500家上市公司大關，到了2022年初已達960家，未來將挑戰千家上市公司規模。（編輯：張良知）1110206

創立於1899年的台灣農林，前身為「日本三井物產株式會社」，是百年老字號的製茶廠，是台灣最早掛牌的上市公司之一。（台灣集中保管結算所提供）中央社記者潘智義傳真 111年2月6日