台積電大跌17元 台股盤中探底下殺逾300點

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）美股4大指數收黑，台股盤中反覆探底，大跌逾300點，達14518.44點，續創2020年底來波段低點；台積電一度下挫17元，來到459元。法人指出，台股恐慌性下跌氣氛濃，空方主導，但這也顯示跌勢進入末端，靜待落底訊號出現。

美股4大指數收黑，台股今天盤中走勢明顯震盪，早盤一路探底，之後航運股一度反彈翻紅，助台股跌幅收斂，不過台積電續弱失守460元整數關卡，大盤反覆探底，一度大跌307點，來到14518.44點，續創2020年底來波段低點。

截至11時左右，台股加權指數來到14548.97點，下跌276.76點，跌幅1.8%，成交值新台幣1546.95億元，電子股盤中大跌2.5%，金融股翻黑跌1.2%，航運股震盪下挫超過1%。

晶圓代工龍頭台積電失守460元整數關卡，最低來到459元，下跌逾3%，市值失守12兆元；聯發科續弱，跌幅超過3%；鴻海在平盤下整理，聯電震盪走弱守平盤39.15元。

ABF載板三雄欣興走弱，盤中跌幅近6%，失守150元；南電盤中跌3%，景碩也跌逾6%；被動元件族群也無法倖免，國巨盤中失守300元大關。

兆豐投顧協理黃國偉指出，台股氣氛悲觀，融資維持率不到150%，顯示有投資人處於被追繳保證金的窘境，停損賣壓沉重。

展望台股後市，黃國偉分析，台股近日呈現跳空大跌測底走勢，恐慌性下跌氣氛濃，空方主導，但這也顯示跌勢進入末端的跡象；整體來看，台股仍處於大波段強勢下回檔修正的格局，預估台股在14700點附近可漸築底，若波段反彈重返15100點之上，代表落底訊號出現。（編輯：楊蘭軒）1110701